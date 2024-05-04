Броню землей отмыли

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет установил, как руководство ООО «ГК "Пикет"» могло распорядиться 2 млрд руб., вырученными от поставок Минобороны некачественных средств индивидуальной защиты военнослужащих. По данным СКР, на средства, заплаченные военным ведомством за бронежилеты 20 тыс. мобилизованных для участия в СВО граждан, были приобретены акции и доли целого ряда компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье. Кроме того, бюджетные средства переведены на два десятка частных счетов.

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Следователи управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СКР собираются предъявить обвинение в легализации (отмывании) денежных средств (ст. 174.1 УК) или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, гендиректору ООО «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, финдиректору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко.

По версии следствия, фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, совершили хищение бюджетных средств, выделенных Минобороны России для реализации государственного контракта №22/1/П/СНБ/3.

Соглашение было заключено 10 ноября 2022 года и предусматривало изготовление и поставку 20 040 бронежилетов, которыми планировалось укомплектовать участников начавшейся тогда мобилизации, направляемых в зону СВО. Однако, получив средства индивидуальной защиты, военные, как отмечают в ГСУ СКР, установили, что они не соответствуют требованиям контракта. В связи с этим все 2 млрд руб., выделенные на закупку некачественного товара, были признаны следствием похищенными.

По обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в начале апреля Басманный райсуд Москвы заключил на два месяца под стражу Андрея Есипова, Викторию Антонову и Михаила Кальченко, которые свою причастность к хищениям категорически отрицали, утверждая, что командование частей, в которые направлялась броня, готовы поручиться за ее качество.

Между тем по изъятым в ходе обысков документам следствию удалось установить, как именно фигуранты потратили большую часть средств, полученных от военных.

Оказалось, что после сделки с Минобороны Андрей Есипов стал обладателем 25-процентной доли в уставном капитале ООО «Тракмастер», которое занимается в том числе обслуживанием и ремонтом автомобилей; 25% ООО «УК-53 КМ» и 50% ООО «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес и управляющих недвижимостью; почти 100-процентным владельцем ООО «Фаунд Мэри», торгующего оптом табачными изделиями, и 75-процентной доли в уставном капитале ООО «Фикс и Точка», у которого пять магазинов товаров для дома в Москве и области.

Предполагаемому участнику аферы также достались три участка земли в подмосковной Балашихе, два из которых площадью 2,5 тыс. кв. м, а еще один — 2,2 тыс. Предназначены они для ведения личного подсобного хозяйства, делового управления, размещения магазинов, предприятий общественного питания и обслуживания автотранспорта. Кроме того, деньги были вложены в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тыс. кв. м недалеко от станции метро «Тульская» в Москве. Арест наложен и на 22 счета в различных банках, на которые поступили вырученные средства.

Представители защиты фигурантов обжаловали как их аресты, так и блокировку активов. Они настаивают, что не было самого события преступления, а обвиняемых оговорили сотрудники «Пикета», уволенные ими же за махинации. При этом, несмотря на то что фигуранты считают дело «сфабрикованным», они готовы сотрудничать со следствием, доказывая свою непричастность к хищениям и отмыванию.

Николай Сергеев