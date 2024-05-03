«Киевская площадь» еды

В столице может появиться аналог крупного продуктового рынка «Фуд Сити», расположенного в Новой Москве. Для этих целей ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, развивающая этот проект, приобретает почти за 1,7 млрд руб. в столичном районе Выхино, прямо у МКАД, два торговых центра, на базе которых и будет создан очередной кластер по продаже продуктов питания. Эксперты, впрочем, считают, что планам могут помешать обременения, которые есть у участков под объектами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ООО «Скарабей» 27 апреля 2024 года стало победителем торгов по продаже торгцентров «Драйв» и «Скарабей» общей площадью почти 50 тыс. кв. м и 3,3 га под ними на 8-м км МКАД в районе Выхино на юго-востоке Москвы. Эту информацию “Ъ” обнаружил на портале сведений о банкротстве. Сделка пройдет в рамках банкротства ЗАО КФК ТАМП за 1,64 млрд руб. Владельцем ООО «Скарабей», по данным СПАРК, выступает Мардахай Юшваев: в базе его электронная почта указана с доменом торгцентра «Европейский», которым владеет ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. В группе подтвердили “Ъ”, что приобрели объект для дальнейшего развития концепции продуктового рынка «Фуд Сити», которую компания сейчас развивает в Новой Москве.

«Киевская площадь» занимает первое место составляемого Forbes рейтинга рантье: в начале 2024 года издание оценило доход группы от сдачи в аренду недвижимости в $1,76 млрд. Крупнейшие объекты — рынки «Садовод», «Фуд Сити», торговые центры «Европейский», «Ривьера», гастрономический квартал «Депо» и другие.

У «Киевской площади» есть расположенный неподалеку от приобретаемых двух торгцентров рынок «Садовод», что позволит девелоперу получить синергетический эффект и увеличить поток посетителей, отмечает руководитель департамента продаж РАД Григорий Начинкин. Старший директор CORE.XP Марина Малахатько считает предложенную структурой «Киевской площади» сумму за торгцентры «адекватной с учетом текущего износа объектов». Эта недвижимость продается достаточно давно, но ей почти никто не интересовался, говорит вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин.

Затраты на создание аналога «Фуд Сити» могут составить около 500 млн руб. для двух торгцентров, считает Григорий Начинкин. Однако потребуется еще провести переговоры с текущими крупными арендаторами — мебельным ритейлером Hoff и детским досуговым центром, отмечает директор в департаменте рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов.

Кроме того, указывает управляющий портфелем недвижимости УК «Баланс Эссет Менеджмент» Анжела Брылова, участки под торгцентрами входят в проект комплексного развития территории, а также на них реконструируется газопровод, что не позволяет использовать площадку в полном объеме. По ее мнению, организовать задуманную новыми владельцами реконцепцию с изменением площади текущих строений будет достаточно сложно.

«Фуд Сити» в этом месте будет востребован, учитывая, что рядом находятся большие жилые массивы, считает директор департамента брокериджа RRG Светлана Ярова.

По подсчетам Марины Малахатько, после смены концепции выручка от сдачи в аренду площадей может составлять от 3 млрд руб. Впрочем, сам «Фуд Сити» в Новой Москве занимает 66 га, а на новых объектах «Киевской площади» — только 3,3 га, и поэтому здесь будет сильно уменьшенный аналог рынка, отмечает Анжела Брылова.

Владельцам торговых объектов удалось пережить череду кризисов с 2020 года. По подсчетам NF Group, в первом квартале 2024 года доля свободных площадей в торгцентрах Москвы достигла минимальных значений с 2020 года — 8,3%. Этому способствовала высокая активность российских ритейлеров, которые за последние два года наряду с новыми брендами из «дружественных» стран заняли большую часть освободившихся после ухода международных ритейлеров площадей в торгцентрах — 730 тыс. кв. м, подсчитали в IBC Real Estate.

Дарья Андрианова