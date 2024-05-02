Интернат подорожал до двух миллиардов

ОГКУ «Челябоблинвестстрой» объявило аукцион на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки» в Красноармейском районе. Начальная сумма контракта превышает 2 млрд руб. Это уже вторая попытка запустить возведение объекта. Ранее госконтракт на строительство был заключен с застройщиком ЮУ КЖСИ, однако прокуратура региона через суд потребовала признать его ничтожным. На тот момент стоимость работ, предположительно, составляла 1,49 млрд руб. Судопроизводство по заявлению прокуратуры все еще продолжается.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планируется, что интернат для престарелых будет рассчитан на 210 мест

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Планируется, что интернат для престарелых будет рассчитан на 210 мест

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Челябинской области объявлен аукцион на выполнение работ по строительству комплекса зданий и помещений на территории действующего учреждения социального обслуживания «Красноармейский дом-интернат для престарелых и инвалидов “Березки”». Объект расположен в селе Миасское. Согласно информации на портале госзакупок, заказчиком тендера выступило ОГКУ «Челябоблинвестстрой», подведомственное министерству строительства региона. С будущим подрядчиком планируется заключить контракт на сумму более 2 млрд руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 мая.

Согласно техзаданию, интернат будет состоять из административного, центрального и медицинского корпусов, пищеблока, отделения для граждан с ментальными расстройствами, а также двух корпусов для постояльцев с ограниченной мобильностью. В здании предусмотрят учебно-производственные мастерские, отделение сопровождаемого проживания и различные объекты подсобного и обслуживающего назначения. Подрядчику необходимо провести водо-, тепло- и газоснабжение. Территорию интерната озеленят и снабдят наружным освещением. Сумма контракта будет выплачиваться подрядчику в десять этапов. Все работы необходимо выполнить до 30 декабря 2026 года. Итоги аукциона подведут 17 мая.

Первый контракт на строительство дома-интерната был заключен в конце декабря 2023 года. Тогда застройщиком будущего объекта объявили Южно-Уральскую корпорацию жилищного строительства и инвестиций (ЮУ КЖСИ). Сумма контракта при этом не раскрывалась. Однако на сайте госзакупок 1 апреля появилась информация о заключенном в конце марта договоре между АО СЗ «ЮУ КЖСИ» и неизвестным субподрядчиком на сумму 1,49 млрд руб. Наименование объекта строительства при этом полностью совпадало с заявленным в контракте «Челябоблинвестстроя».

В начале апреля 2024 года Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск прокуратуры региона с требованием признать ничтожным договор, который заключили в декабре ЮУ КЖСИ и «Челябоблинвестстрой». Источники “Ъ-Южный Урал” сообщали, что причина подачи заявления связана с заключением госконтракта на строительство интерната без проведения конкурса. Судебное заседание по рассмотрению иска прокуратуры состоится 14 мая.

На момент подготовки материала в министерстве строительства Челябинской области, руководящим ОГКУ «Челябоблинвестстрой», и в ЮУ КЖСИ не ответили на запросы “Ъ-Южный Урал”, как сейчас обстоит ситуация с государственным контрактом.

По заявлению прокуратуры одновременно с иском суд принял обеспечительные меры, запрещающие «Челябоблинвестстрою» и управлению Федерального казначейства по Челябинской области, привлеченному к делу в качестве третьего лица, оплачивать ЮУ КЖСИ выполненные по договору работы. Истец утверждал, что без данных мер застройщик мог получить неправомерный доступ к бюджетным средствам, нарушая тем самым требование закона «О контрактной системе».

Впервые о строительстве дома-интерната «Березки» в Красноармейском районе заявила первый заместитель главы Челябинской области Ирина Гехт на заседании комитета по социальной политике в 2021 году. Тогда вице-губернатор обратилась к членам Совета Федерации с просьбой поддержать инициативу строительства такого объекта на 210 мест. Ирина Гехт вновь сообщила о строительстве интерната только спустя три года в своем Telegram-канале, подчеркнув, что «это учреждение принципиально нового типа, нацеленное на создание благоприятных условий для пожилых граждан».

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Красноармейский дом-интернат для престарелых и инвалидов “Березки”» зарегистрировано в феврале 2000 года. Учредителем является министерство социальных отношений Челябинской области. Руководство пансионата в социальной сети «ВКонтакте» сообщало, что 27 марта на территории учреждения состоялось выездное совещание, на котором присутствовали минстрой области, ЮУ КЖСИ, «Челябоблинвестстрой» и подрядчик, однако строительные работы так и не начались.

Ольга Воробьева