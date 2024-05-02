Золото выводят из тени

Банк России впервые дал методические рекомендации банкам по мониторингу операций их клиентов с драгоценными металлами в слитках, призывая выявлять подозрительные. Признаки таких операций, которые могут, в частности, свидетельствовать о попытках незаконного экспорта золота, перечислены. В 2023 году Росфинмониторинг зафиксировал значительный рост незаконных или подозрительных операций с драгметаллами, рекомендации регулятора должны помочь в борьбе с ними.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Банк России в конце апреля опубликовал методические рекомендации кредитным организациям, призванные повысить внимание к отдельным операциям клиентов в целях противодействия незаконным финансовым операциям в сфере оборота драгметаллов. В документе регулятор призывает банки на постоянной основе организовать и осуществлять выявление розничных клиентов, регулярно покупающих драгоценные металлы в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, при условии, что такие операции носят однонаправленный характер. Например, когда драгметаллы в слитках покупаются, но не продаются либо продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются. В части корпоративных клиентов упоминаются лишь нерезиденты.

Операции юрлиц, к которым должно быть повышенное внимание, одновременно должны соответствовать ряду критериев: внесение наличных на банковский счет осуществляется систематически, и в дальнейшем средства расходуются, как правило, на покупку драгоценных металлов в слитках, объем внесенных средств превышает 10 млн руб. в месяц. Кроме того, следует обращать внимание на операции физлиц и юрлиц-нерезидентов, когда купленные слитки не оставляются на хранение в банке либо хранение составляло «незначительный срок». Также внимание банков должен привлекать и короткий, незначительный промежуток времени со дня поступления или внесения денежных средств до дня покупки.

О том, что в 2023 году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно выросло, в интервью РБК заявлял замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По данным господина Негляда, «граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж».

В Росфинмониторинге “Ъ” пояснили, что, согласно Национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов от 2022 года, риски использования драгметаллов как инструмента для отмывания сохраняются.

«В конце марта 2024 года Минфином внесен законопроект о введении дополнительного контроля за инвестиционными драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов и обработанными природными алмазами, а также вводится обязанность по информированию Росфинмониторинга о таких операциях»,— уточнили там. О том, что Минфин разработал ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота из РФ физлицами, 26 апреля заявлял замминистра финансов Алексей Моисеев. В частности, по данным «Интерфакса», предлагается расширить перечень информации, которая будет поступать в госсистему, чтобы «вылавливать» людей, которые покупают золото в нескольких банках.

Рекомендации Банка России призваны бороться с отмыванием денежных средств и теневыми операциями, отмечают эксперты. По оценке предправления Реалист-банка Владимира Эльманина, рекомендации «позволят внести единый подход к правилам инвестиций физлиц в золото, отделив от них предпринимательство и бизнес-цели». По словам гендиректора юридического бюро «Саграда Лигал» Олега Ушакова, «регулятор выводит уровень контроля за сделками с драгметаллами в слитках на новый уровень — их хранение не в кредитной организации теперь рассматривается как дополнительный фактор риска». Если, к примеру, лицо приобрело золотой слиток, то надо быть готовым к ответам на вопросы уполномоченных органов о том, для каких целей это было сделано и какой источник происхождения средств, поясняет он. «Если ответ будет неудовлетворительным, а банковская операция, например, по переводу денежных средств за приобретаемый слиток — квалифицирована в качестве подозрительной, операция может быть заблокирована. Кроме того, в таком случае возможно и расторжение договора банковского счета»,— считает господин Ушаков.

Впрочем, партнер юридической компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков полагает, что рекомендации ЦБ оставляют свободу действий для банков, «которая выражена в применении оценочных понятий, что само по себе крайне субъективно, а значит, может быть ошибочно». При этом если источник денежных средств подтвержден, то операция, как правило, не вызывает у банка сомнений, отметил зампред правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин.

В ЦБ оперативно не ответили “Ъ”.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов