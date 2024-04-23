Чуть помедленнее, СИМы

На седьмом заседании рабочей группы представители мэрии Екатеринбурга и кикшеринговых сервисов Whoosh и «Яндекс» поспорили о том, стоит ли ограничивать скорость передвижения на электросамокатах в городе до 10 км/ч и делать разметку на дорогах. Дискуссию вызвал и вопрос о том, с какого возраста можно пользоваться самокатами и сколько человек одновременно могут на нем находиться. Депутаты гордумы возмутились числу правонарушений, но представители бизнеса поспешили заверить, что уже разработаны механизмы, которые блокируют пользователей, не соблюдающих правила.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заседание участников рабочей группы при Екатеринбургской городской думе началось с радикальных предложений. Так, депутат Денис Хаванцев предложил ограничить скорость движения электросамокатов до 10 км/ч, создать инфраструктуру для разграничения потоков пешеходов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) и обеспечить обязательную верификацию пользователя электросамоката. Эти вопросы вызвали дискуссию среди членов рабочей группы.

«У нас каждый день — ДТП, потому что водители самокатов допускают наезд на пешехода на тротуарах. Это вообще очень распространено. Самокат с самокатом сталкиваются, самокат с велосипедом. Может, вы здесь будете что-то решать? Например, выделять зону, где будут ходить только пешеходы,— предложил глава городской Госавтоинспекции Роман Ярыш.— Уже малыши катаются, друг за другом едут, свистят. По двое очень много ездят, особенно молодежь».

Идею с ограничением скорости не оценил и представитель кикшерингового сервиса Whoosh Айрат Шайдуков. «Кикшеринг и микромобильность — это транспорт последней мили, для передвижения на короткие дистанции. Если ограничить скорость СИМов, то потеряется вся логика такого вида транспорта. К тому же опыт других городов показывает, что при ограничении скорости люди пересаживаются на собственный транспорт, потому что привыкли к электросамокатам»,— отметил господин Шайдуков. По его мнению, ограничивать скорость нужно только в тех зонах, где это возможно, также необходимо контролировать потоки и наносить разметку на тротуарах.

Однако представители мэрии не согласились с таким мнением и предложили «хотя бы на месяц в качестве эксперимента» ввести ограничения по скорости передвижения до 10 км/ч и посмотреть, увеличатся ли их продажи. Представитель Whoosh на это ответил, что их самокаты не дают разгоняться быстрее 25 км/ч, а в некоторых районах — больше 10–15 км/ч. «Разницы между велосипедами и СИМами, по большому счету, никакой нет. Вводя ограничения по скорости, вы создадите дискриминационные условия для представителей бизнеса и поставите в привилегированное положение тех, кто предоставляет велосипеды»,— обеспокоился господин Шайдуков.

Тогда в дискуссию включился Денис Хаванцев: «Какие есть последствия у вашей службы, если мы предложим вам добровольно ограничить скорость электросамокатов на месяц? Только не надо говорить, что все уйдут в покупку частных самокатов».

Растерявшись, Айрат Шайдуков признался, что не видит в ограничении скорости интереса для бизнеса. «Я предлагаю более взвешенный подход, который помог бы развивать инфраструктуру, а не ограничивать скорость»,— попытался добавить он.

«Вы всерьез говорите, что надо делать самокатные дорожки для ваших средств?» — вставил вопрос господин Хаванцев. «Для наших? Нет, для жителей»,— заверил господин Шайдуков. Поспорив еще немного, члены рабочей группы перешли к следующему вопросу.

Что касается вопроса, что на кикшеринговых самокатах часто катаются дети, господин Шайдуков поспешил заверить, что возрастное ограничение сервиса — 18+. «С блокировками аккаунтов нарушителей мы работаем. При идентификации таких поездок блокируем пользователя навсегда с выставлением штрафа»,— подчеркнул он. По его словам, Whoosh разработана также технология идентификации поездок вдвоем. «Она ссаживает пользователей, и самокат блокируется до тех пор, пока система не поймет, что пользователь остался один. На себе испытал, система работает»,— сообщил он. С предложением главы ГИБДД по Екатеринбургу организовать совместную команду для выявления нарушителей господин Шайдуков радостно согласился.

Денис Хаванцев еще раз подчеркнул, что для решения вопроса доступа детей к самокатам нужно ввести обязательную верификацию либо через предоставление скана паспорта, либо через портал «Госуслуги». Слово вновь взял Айрат Шайдуков и отметил, что кикшеринг «за», однако представители сервиса сталкиваются с запретом Роспотребнадзора на передачу персональных данных. На это господин Хаванцев предложил кикшеринговым сервисам вместе с договором оферты заключать с пользователями согласие на обработку персональных данных.

«Мы заключаем»,— отметил господин Шайдуков. «Тогда как вмешивается Роспотребнадзор?» — спросил господин Хаванцев. «Ну вот такая ситуация»,— последовал ответ.

В спор вмешался руководитель рабочей группы Игорь Володин и предложил сделать запрос в Роспотребнадзор. Айрат Шайдуков пообещал, что к следующему заседанию рабочей группы, которое состоится через две недели, обсудит со своим руководством дальнейшие шаги по решению этого вопроса. Новые ограничения скорости на заседании так и не приняли.

Анастасия Таначева