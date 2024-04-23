Чуть помедленнее, СИМы
Мэрия Екатеринбурга и кикшеринговые сервисы поспорили о запретах для электросамокатов
На седьмом заседании рабочей группы представители мэрии Екатеринбурга и кикшеринговых сервисов Whoosh и «Яндекс» поспорили о том, стоит ли ограничивать скорость передвижения на электросамокатах в городе до 10 км/ч и делать разметку на дорогах. Дискуссию вызвал и вопрос о том, с какого возраста можно пользоваться самокатами и сколько человек одновременно могут на нем находиться. Депутаты гордумы возмутились числу правонарушений, но представители бизнеса поспешили заверить, что уже разработаны механизмы, которые блокируют пользователей, не соблюдающих правила.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Заседание участников рабочей группы при Екатеринбургской городской думе началось с радикальных предложений. Так, депутат Денис Хаванцев предложил ограничить скорость движения электросамокатов до 10 км/ч, создать инфраструктуру для разграничения потоков пешеходов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) и обеспечить обязательную верификацию пользователя электросамоката. Эти вопросы вызвали дискуссию среди членов рабочей группы.
«У нас каждый день — ДТП, потому что водители самокатов допускают наезд на пешехода на тротуарах. Это вообще очень распространено. Самокат с самокатом сталкиваются, самокат с велосипедом. Может, вы здесь будете что-то решать? Например, выделять зону, где будут ходить только пешеходы,— предложил глава городской Госавтоинспекции Роман Ярыш.— Уже малыши катаются, друг за другом едут, свистят. По двое очень много ездят, особенно молодежь».
Идею с ограничением скорости не оценил и представитель кикшерингового сервиса Whoosh Айрат Шайдуков. «Кикшеринг и микромобильность — это транспорт последней мили, для передвижения на короткие дистанции. Если ограничить скорость СИМов, то потеряется вся логика такого вида транспорта. К тому же опыт других городов показывает, что при ограничении скорости люди пересаживаются на собственный транспорт, потому что привыкли к электросамокатам»,— отметил господин Шайдуков. По его мнению, ограничивать скорость нужно только в тех зонах, где это возможно, также необходимо контролировать потоки и наносить разметку на тротуарах.
Однако представители мэрии не согласились с таким мнением и предложили «хотя бы на месяц в качестве эксперимента» ввести ограничения по скорости передвижения до 10 км/ч и посмотреть, увеличатся ли их продажи. Представитель Whoosh на это ответил, что их самокаты не дают разгоняться быстрее 25 км/ч, а в некоторых районах — больше 10–15 км/ч. «Разницы между велосипедами и СИМами, по большому счету, никакой нет. Вводя ограничения по скорости, вы создадите дискриминационные условия для представителей бизнеса и поставите в привилегированное положение тех, кто предоставляет велосипеды»,— обеспокоился господин Шайдуков.
Тогда в дискуссию включился Денис Хаванцев: «Какие есть последствия у вашей службы, если мы предложим вам добровольно ограничить скорость электросамокатов на месяц? Только не надо говорить, что все уйдут в покупку частных самокатов».
Растерявшись, Айрат Шайдуков признался, что не видит в ограничении скорости интереса для бизнеса. «Я предлагаю более взвешенный подход, который помог бы развивать инфраструктуру, а не ограничивать скорость»,— попытался добавить он.
«Вы всерьез говорите, что надо делать самокатные дорожки для ваших средств?» — вставил вопрос господин Хаванцев. «Для наших? Нет, для жителей»,— заверил господин Шайдуков. Поспорив еще немного, члены рабочей группы перешли к следующему вопросу.
Что касается вопроса, что на кикшеринговых самокатах часто катаются дети, господин Шайдуков поспешил заверить, что возрастное ограничение сервиса — 18+. «С блокировками аккаунтов нарушителей мы работаем. При идентификации таких поездок блокируем пользователя навсегда с выставлением штрафа»,— подчеркнул он. По его словам, Whoosh разработана также технология идентификации поездок вдвоем. «Она ссаживает пользователей, и самокат блокируется до тех пор, пока система не поймет, что пользователь остался один. На себе испытал, система работает»,— сообщил он. С предложением главы ГИБДД по Екатеринбургу организовать совместную команду для выявления нарушителей господин Шайдуков радостно согласился.
Денис Хаванцев еще раз подчеркнул, что для решения вопроса доступа детей к самокатам нужно ввести обязательную верификацию либо через предоставление скана паспорта, либо через портал «Госуслуги». Слово вновь взял Айрат Шайдуков и отметил, что кикшеринг «за», однако представители сервиса сталкиваются с запретом Роспотребнадзора на передачу персональных данных. На это господин Хаванцев предложил кикшеринговым сервисам вместе с договором оферты заключать с пользователями согласие на обработку персональных данных.
«Мы заключаем»,— отметил господин Шайдуков. «Тогда как вмешивается Роспотребнадзор?» — спросил господин Хаванцев. «Ну вот такая ситуация»,— последовал ответ.
В спор вмешался руководитель рабочей группы Игорь Володин и предложил сделать запрос в Роспотребнадзор. Айрат Шайдуков пообещал, что к следующему заседанию рабочей группы, которое состоится через две недели, обсудит со своим руководством дальнейшие шаги по решению этого вопроса. Новые ограничения скорости на заседании так и не приняли.