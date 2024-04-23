«Я ни разу не видел голых девок в блиндаже»

Депутаты законодательного собрания Свердловской области заслушали доклады о работе в 2023 году уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой и детского омбудсмена Игоря Морокова. Парламентарии рекомендовали госпоже Мерзляковой не воспринимать «болезненно» критику ее доклада и следить за материалами, публикуемыми аппаратом уполномоченного. Игорь Мороков, отчеты которого ежегодно подвергались критике депутатов, получил высокую оценку спикера Людмилы Бабушкиной, несмотря на негативные тенденции. За отчетом омбудсменов наблюдал корреспондент “Ъ-Урал” Василий Алексеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченные рассказали депутатам о проделанной работе в 2023 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уполномоченные рассказали депутатам о проделанной работе в 2023 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале доклада о деятельности уполномоченного по правам человека в регионе за 2023 год Татьяна Мерзлякова назвала главной темой обращения участников специальной военной операции (СВО) России на Украине. «Два года Россия ведет СВО, полтора года назад президентом была объявлена частичная мобилизация. Беспрецедентные события, которые заставили по-новому взглянуть на нашу работу»,— сказала она. За время работы горячей линии по вопросам СВО в аппарат омбудсмена поступило более 32 тыс. звонков. «Нам казалось, что со временем количество звонков будет снижаться, но они идут, вопросов много, острая ситуация на фронте, в сердцах жен, матерей»,— подчеркнула она.

Госпожа Мерзлякова добавила, что аппарат уполномоченного вернул всех мобилизованных свердловчан, призванных в армию незаконно. «Нам довелось вернуть из плена десятки наших уральцев, и поверьте, мы не бросим ни одного нашего мужчину, ни одну нашу семью, особенно где муж или отец погиб за нашу Родину»,— заверила она. После омбудсмен рассказала про беженцев из Украины и какие условия для них создают. «К нам перед выборами президента обратился мужчина, который прибыл из Украины, он не получил автоматом гражданства и посчитал, что ему специально не дают вовремя паспорт, чтобы он не смог проголосовать за Путина. Конечно, сделали все возможное, и этот человек проголосовал»,— сказала она.

Депутат от «Единой России» Вячеслав Вегнер, открывая вопросы депутатов к омбудсмену, призвал ее не переводить критику доклада в межличностные отношения между депутатами. Не воспринимать критику «болезненно» попросил и депутат от КПРФ Тарас Исаков. Татьяна Мерзлякова напомнила, что не первый год работает с депутатами, это уже ее 23-й доклад.

После нескольких просьб про критику депутаты все-таки к ней приступили. Так, Вячеслав Вегнер призвал Татьяну Мерзлякову внимательнее отсматривать фотографии, которые публикует аппарат уполномоченного, чтобы не пропускать «полуголых женщин», стилизованных под «красного командира». «Фотография, которую вы опубликовали, она не из блиндажа. Я посетил несколько блиндажей, я ни разу не видел голых девок на стене, единственное, что я видел, это детские письма. Солдаты их читают, относятся с трепетом и носят у себя в кармане»,— сказал он и напомнил госпоже Мерзляковой о ее «патриотической функции».

«Я не собираюсь заставлять в блиндаже менять фотографии с одной на другую, если она там висит,— ответила Татьяна Мерзлякова.— Никогда в моей практике не появлялось поддельных, постановочных фотографий. Значит, это есть».

Председатель комитета заксобрания по вопросам законодательства Евгений Старков напомнил депутатам, что в первой версии доклада были обнаружены разного рода ошибки. «Нет необходимости критиковать молодежь, управляющие организации и судопроизводство с моральной и эмоциональной точки зрения, что фактически присутствует в докладе за 2023 год»,— добавил он. Также господин Старков рекомендовал омбудсмену не ссылаться на единичные случаи нарушений прав человека и эмоциональную оценку, а придерживаться комплексного подхода статистики и обоснования. «Вызывает недоумение критика работы комитета на предмет предвзятости и несоблюдения, особенно когда фактически замечания приняты уполномоченным, учтены и устранены»,— добавил он и призвал парламентариев принять доклад к сведению, с «расчетом на улучшение качества». В итоге доклад госпожи Мерзляковой поддержали все 41 депутат, присутствующие на заседании.

В марте члены комитета по законодательству свердловского парламента отправили на доработку ежегодные доклады Татьяны Мерзляковой и Игоря Морокова. В отчете госпожи Мерзляковой депутаты нашли «сущностные, орфографические и стилистические ошибки» и несоответствие официально-деловому стилю. Господину Морокову предложили подготовить документ заново «с целью недопущения ошибок».

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков начал доклад с пояснения, что учел рекомендации депутатов, полученные во время отчета о деятельности за 2022 год. Тогда парламентарии призвали детского омбудсмена эффективнее защищать права детей и прорабатывать механизмы решения острых системных вопросов. По словам господина Морокова, количество обращений в его аппарат увеличилось до 4186 (при 3822 в 2022 году) и на 50 обращений вырос показатель случаев, где нарушались права ребенка.

Игорь Мороков отметил, что большую часть обращений занимают вопросы, связанные с системой образования и конфликтами в школах. «Мы подвели итоги первого квартала 2024 года, эта тенденция остается тревожной»,— сказал детский омбудсмен.

После доклада господина Морокова к нему обратилась председатель заксобрания Людмила Бабушкина: «Я столько лет на ваших докладах вас критиковала, наверно, я правильно делала. Честно, заслушалась, вместо 10 минут докладывали 20 минут. Я бы хотела отметить, что да, есть ошибки, которые признал комитет, но вы спокойно, без каких-либо возмущений исправили их и двигаетесь дальше»,— подчеркнула спикер.

«В докладе содержатся указания на ряд проблем, по итогу выявления которых нет понимания, что сделано уполномоченным по их решению»,— в то же время отметил Евгений Старков. Несмотря на это парламентарий выразил надежду, что «замечания по существу будут учтены, как и орфографические ошибки», и призвал депутатов принять доклад к сведению. Отчет Игоря Морокова единогласно поддержали все парламентарии, присутствовавшие на заседании.

Василий Алексеев