Алексей Русских принял решение не увольнять главу минприроды региона

Глава Ульяновской области Алексей Русских принял решение не увольнять регионального министра природных ресурсов и экологии Гульнару Рахматулину. В ноябре текущего года в Генеральную прокуратуру поступила информация об имеющейся проблеме несанкционированного складирования отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Доцент кафедры биологии, экологии и природопользования УлГУ, член региональной Общественной палаты Светлана Ермолаева сообщила генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, что подрядная организация, осуществляющая рекультивацию полигона ТКО в районе села Красный Яр, «не обладает необходимым опытом и производственным потенциалом для ведения таких работ». Глава ведомства «поставил задачу безотлагательно разобраться в ситуации, в том числе с точки зрения антикоррупционного законодательства».

Как сообщал «Ъ-Волга», суд признал незаконным контракт стоимостью 426,3 млн руб. на рекультивацию полигона ТКО «Красный Яр» в связи с тем, что госконтракт был заключен с единственным поставщиком без имеющихся на то оснований. Решение о возможности заключения такого контракта принимала комиссия правительства Ульяновской области под председательством первого вице-премьера Марины Алексеевой по предложению регионального минприроды. Компания «ЭкоИнвест» (Москва), которой был отдан подряд, была учреждена в свое время Гульнарой Рахматулиной, которая сейчас является министром природных ресурсов и экологии Ульяновской области, а по итогам 2022 года при кредиторской задолженности в 98 млн руб. компания имела нулевую выручку, то есть, фактически не работала.

Счетная палата (СП) Ульяновской области не стала проводить проверку данного факта. Заксобрание Ульяновской области недавно отказалось переназначить председателем СП региона Игоря Егорова, кандидатура которого уже прошла согласование во всех инстанциях, включая квалификационную комиссию СП РФ.

Координатор реготделения ЛДПР Сергей Маринин направил обращение губернатору Ульяновской области Алексею Русских, в котором, отмечая, что конкурентные процедуры могли принести экономию бюджету не менее 22 млн руб., заявил, что, по его мнению, в факте заключения контракта без конкурентных процедур имеются «все признаки уголовно наказуемого деяния». Он попросил губернатора «незамедлительно принять управленческое решение и отстранить от должности Гульнару Рахматулину».

Проект по рекультивации данного полигона курировал бывший первый заместитель главы региона Игорь Эдель, который перешел на работу в Ульяновскую область вместе с губернатором Алексеем Русских. В августе этого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере чиновник был арестован вместе с мэром Димитровграда Андреем Большаковым.