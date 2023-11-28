Без номера не остались
Как и почему в Воронеже проходит эвакуация авто с нечитаемыми госзнаками
В Воронеже начали эвакуировать автомобили с нечитаемыми номерами. Ранее на заседании антитеррористической комиссии Воронежской области было принято решение об эвакуации таких автомобилей с платных парковок в центре города. Заниматься эвакуацией таких машин будет управление транспорта администрации Воронежа, а соисполнителем определено муниципальное бюджетное учреждение «Единый оператор городских пассажирских перевозок». О том, как и почему происходит эвакуация,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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