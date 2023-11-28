Без номера не остались

В Воронеже начали эвакуировать автомобили с нечитаемыми номерами. Ранее на заседании антитеррористической комиссии Воронежской области было принято решение об эвакуации таких автомобилей с платных парковок в центре города. Заниматься эвакуацией таких машин будет управление транспорта администрации Воронежа, а соисполнителем определено муниципальное бюджетное учреждение «Единый оператор городских пассажирских перевозок». О том, как и почему происходит эвакуация,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сегодня, 28 ноября, в Воронеже началась эвакуация транспортных средств не только за нарушения правил дорожного движения, но и согласно требованиям антитеррористической безопасности. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Автомобили, не соответствующие требованиям антитеррористической безопасности, определялись при помощи камер видеофиксации, а также в ходе мониторинга. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В соответствии с решением антитеррористической комиссии Воронежской области от 31 октября, эвакуации подлежат автомобили, оставленные на городских общественных пространствах без госзнаков (либо со скрытыми, подложными знаками), в том числе и на платной парковке. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов При этом если автомобиль будет находиться на платной парковке без внесения платы, то нарушители по действующему законодательству будут привлекаться к ответственности. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Государственные регистрационные знаки, закрытые визитками, масками и другими предметами, могут быть освобождены от них уполномоченными лицами в ходе мониторинга. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В случае выявления автомобилей без госзнаков сигнал передается уполномоченными лицами для направления эвакуатора. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Далее — в случае, если собственник не определен, будет выполнен стандартный процесс эвакуации авто на охраняемую стоянку. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В случае если до момента эвакуации собственник будет установлен, а нарушения устранены, транспортное средство не будет перемещаться на стоянку. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов При эвакуации сведения о транспортном средстве передаются в Единую дежурно-диспетчерскую службу, куда можно обратиться по номеру 112. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Со стоянки автомобиль будет возвращаться уже в присутствии сотрудника полиции — после составления соответствующего акта и установления причины отсутствия госзнаков. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Следующая фотография 1 / 10 Сегодня, 28 ноября, в Воронеже началась эвакуация транспортных средств не только за нарушения правил дорожного движения, но и согласно требованиям антитеррористической безопасности. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Автомобили, не соответствующие требованиям антитеррористической безопасности, определялись при помощи камер видеофиксации, а также в ходе мониторинга. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В соответствии с решением антитеррористической комиссии Воронежской области от 31 октября, эвакуации подлежат автомобили, оставленные на городских общественных пространствах без госзнаков (либо со скрытыми, подложными знаками), в том числе и на платной парковке. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов При этом если автомобиль будет находиться на платной парковке без внесения платы, то нарушители по действующему законодательству будут привлекаться к ответственности. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Государственные регистрационные знаки, закрытые визитками, масками и другими предметами, могут быть освобождены от них уполномоченными лицами в ходе мониторинга. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В случае выявления автомобилей без госзнаков сигнал передается уполномоченными лицами для направления эвакуатора. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Далее — в случае, если собственник не определен, будет выполнен стандартный процесс эвакуации авто на охраняемую стоянку. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В случае если до момента эвакуации собственник будет установлен, а нарушения устранены, транспортное средство не будет перемещаться на стоянку. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов При эвакуации сведения о транспортном средстве передаются в Единую дежурно-диспетчерскую службу, куда можно обратиться по номеру 112. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Со стоянки автомобиль будет возвращаться уже в присутствии сотрудника полиции — после составления соответствующего акта и установления причины отсутствия госзнаков. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов