Завод «Уральские локомотивы» передал СвЖД четыре состава новой «Ласточки»

Свердловской железной дороге (СвЖД) завод «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины») поставил первые четыре состава новой «Ласточки» серии ЭС104. Об этом сообщили в пресс-службе группы «Синара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ласточка» серии ЭС104

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ «Ласточка» серии ЭС104

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«27 ноября завод направил заказчику четыре электропоезда — первую партию из 12 машин, запланированных к поставке в 2023 году. Они выйдут на регулярные маршруты СвЖД в рамках подконтрольной эксплуатации»,— сказано в сообщении.

Напомним, скоростной электропоезд «Ласточка» серии ЭС104 «Синара» презентовала премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

Модель предназначена для железнодорожных магистралей, электрифицированных постоянным током и может развивать скорость до 160 км/ч. Президент группы «Синара» Михаил Ходоровский представляя новый электропоезд подчеркнул, что «Ласточка» теперь полностью российского производства, она оснащена отечественным асинхронным двигателем и тяговым оборудованием.

Полина Хабарова

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