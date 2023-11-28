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Бюджет Самарской области на три года принят во втором чтении

Во вторник, 28 ноября, Самарская губернская дума приняла проект закона об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Документ утвержден во втором и окончательном чтении. В заседании по видеоконференцсвязи принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За принятие проекта проголосовали 30 депутатов. Никто не выступил против. Воздержались восемь человек. Перед голосованием депутат Михаил Абдалкин обратил внимание на то, что по проекту в следующем году из бюджета Самарской области планируется выделить на СМИ 343,95 млн руб. При этом около 120 – 130 млн руб. в главном финансовом документе региона не хватает на поддержку детей войны, число которых с каждым годом . В связи с этим парламентарий предложил пересмотреть соответствующую статью расходов.

В свою очередь председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике областного парламента Виктор Кузнецов отметил, что каждое бюджетное учреждение региона имеет свои ресурсы и порталы в СМИ, и для них необходимо соответствующее финансирование. Что же касается детей войны, для выделения средств на соответствующие цели в бюджете Самарской области необходимо предусмотреть расходные обязательства. Региональное минсоцдемографии может включить траты на указанную категорию населения в список обязательств, если имеется соответствующий нормативный акт, определяющий данные расходы, – законопроект. Но его нет, а финансирование поддержки детей войны без указанного документа невозможно, отметил глава профильного комитета.

Накануне в комитет по бюджету регионального парламента поступила 121 поправка в главный финансовый документ региона. Общая сумма средств, которую предполагалось перераспределить либо дополнительно включить в бюджет с учетом предложений правительства Самарской области составилат 114 млрд руб., в том числе в 2024 году – 59 млрд руб. 24 предложения касались сферы образования, по 23 – финансирования соцобслуживания и дорожного хозяйства региона и 15 – здравоохранения. Наибольшее количество предложений по поправкам в проект регионального бюджета на три года поступило от фракций и прокурора Самарской области.

Закон о бюджете Самарской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов был принят в первом чтении 14 ноября. Законопроект был внесен в губернскую думу 31 октября.

Евгений Чернов

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