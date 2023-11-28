Власти Орла ждут 6 млрд рублей вложений в комплексную жилую застройку 16 га

Администрация Орла объявила торги на право заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки в Железнодорожном и Северном районах. Из конкурсной документации следует, что под КРТ попадает квартал, ограниченный улицами Северной, Раздольной, Гайдара и границей города, а также участки улицы Льва Толстого по нечетной стороне от дома №1 до дома №17 и по четной стороне от дома №14 до дома №20 и участок там же на 1,2 га.

Общая площадь территории составляет 16,2 га. Здесь расположены 12 многоквартирных домов общей площадью 4,7 тыс. кв. м, семь хозпостроек на 144,3 кв. м, многочисленные сараи (площадь большинства не указана), два гараж по 20 кв. м, валовня на 200,1 кв. м, а также различные инженерные сети разной протяженности и 747 м автодороги. Здания предназначены под изъятие или снос, сети — под демонтаж или вынос, дорога — под реконструкцию.

Взамен здесь нужно построить не менее 118,8 тыс. кв. м. Мэрия ожидает, что в проект будет вложено минимум 5,9 млрд руб. При этом застройщик должен подтвердить наличие у него не менее половины этой суммы — 2,96 млрд. Также для участия в конкурсе необходима своя производственная база, строительная техника 57 рабочих разного уровня квалификации.

Срок действия договора составляет десять лет. Начальная цена определена в 73,1 тыс. руб. Заявки принимаются до 14 декабря.

Почему на первый орловский проект КРТ застройщик нашелся только с третьего раза — в материале «Ъ-Черноземье» «Девелопер комплексует по-крупному».

Александр Прытков

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