Издатель словарей Merriam-Webster назвал «аутентичный» словом 2023 года

Американский издатель справочников и лексических словарей Merriam-Webster назвал «аутентичный» словом 2023 года, сообщила пресс-служба компании. Издатель уточнил, что в этом году популярность слова возросла из-за обсуждения развития искусственного интеллекта, культуры знаменитостей, идентичности и социальных сетей.

Merriam-Webster определяет слово «аутентичный» в значениях «неподдельный» и «соответствующий личности, духу, характеру». При этом издатель отмечает, что слово трудно определить однозначно, что является одной из причин, по которой его часто ищут в словаре.

Merriam-Webster регистрирует 100 млн просмотров страниц в месяц на своем сайте и выбирает слово года исключительно на основе этих данных. Словом прошлого года издатель назвал «газлайтинг», 2021 года — «вакцину», а 2020 — «пандемию».

Эрдни Кагалтынов