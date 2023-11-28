Проект поставили к стенке

В конце прошлой недели градозащитный совет при облдуме опроверг заявление саратовской мэрии об одобрении сноса исторического здания в центре города — бывшего общежития взорванной в начале века, несмотря на охранный статус, мельницы Шмидтов. Общественники рассказали, как власти «зарубили» разработанный ими проект сквера с сохранением стен постройки в качестве арт-объекта. Стороны обменялись заключениями экспертов. Нанятые администрацией специалисты утверждают, что сохранить объект невозможно. Привлеченные общественниками — напротив. Конструкцию, как убедился корреспондент «Ъ», уже начали разбирать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Саратова сообщила о поддержке Градсоветом сноса здания на Вольской

Фото: Ася Сафиуллина Администрация Саратова сообщила о поддержке Градсоветом сноса здания на Вольской

Фото: Ася Сафиуллина

Архитекторское сообщество Саратова возмутилось публикацией городской администрации по итогам совещания чиновников с градозащитным советом при Саратовской областной думе. Пресс-служба представителей власти опубликовала релиз об одобрении советом планов сноса бывшего общежития при мельнице знаменитых городских мукомолов рубежа XIX–XX веков братьев Шмидт.

Речь идет о двухэтажном кирпичном здании напротив ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (СГЮА) на ул. Вольской — бывшем Шмидтовском взвозе, где еще в начале этого столетия располагался внушительных размеров мельничный комплекс. «Большую мельницу», несмотря на наличие в списке выявленных объектов культурного наследия (ОКН), взорвали в 2008 году, теперь на этом месте стоят жилые дома. Сегодня от исторического комплекса осталось только аварийное здание общежития, жители которого регулярно жаловались на условия и просили их ­расселить.

Несколько лет назад, в очередной раз пожаловавшись на ситуацию спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, саратовцы добились отселения. В ноябре 2021 года на тот момент глава города Михаил Исаев (ныне спикер облдумы) выпустил распоряжение о признании дома на Вольской, 2 аварийным. Снести его планировали до 1 ноября 2023го, а на освободившемся месте разбить сквер для студентов СГЮА.Против демонтажа выступили градозащитное и архитекторское сообщества региона. Общественники вызвались подготовить свою концепцию сохранения стен общежития в качестве арт-объекта.

23 ноября саратовская мэрия опубликовала сообщение, в котором говорится о поддержке сноса здания общественниками. Последние утверждают, что не одобряли таких планов. В Telegram-канале Союз саратовских архитекторов опубликовал опровержение, проект развития территории с приспособлением «коробки» здания и заключение независимых экспертов о возможности осуществить проект. Аварийность постройки специалисты оценили в 65%.

«По итогам обсуждения было принято совместное решение оставить для реализации проект, разработанный ранее городским комитетом по архитектуре и доработанный в рамках соучаствующего проектирования со студентами СГЮА, которым предлагается обустроить в данном месте сквер»,— заявили в городской администрации. На вопрос «Ъ», планируют ли официальные лица ответить на заявление Союза архитекторов, в пресс-службе мэрии пообещали уточнить информацию. В итоге администрации направили официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Необходимость снести здание чиновники объяснили соображениями безопасности. «Визуальное и инструментальное обследование показало разрушение ленточного бутового фундамента, подтопление цокольной части здания, сквозные трещины в стенах, разрушение кладки и выпадение кирпичей. Для сохранения каркаса необходимы разборка существующих конструкций и их повторное возведение, а также устройство дренажа. В связи с изложенным, сделан вывод о невозможности сохранения дома в качестве арт-объекта»,— полагают ­чиновники.

«Согласия на демонтаж здания достигнуто не было. Акт, представленный мэрией как обоснование сноса, вызывал у представителей совета много вопросов. Для прояснения ситуации были приглашены независимые специалисты в области реставрации. Представителям мэрии, курирующим данный вопрос, было предложено дождаться акта обследования»,— рассказали архитекторы. Глава градсовета Владимир Лешуков заявил, что ни один из 16 членов совещательного органа не одобрил планы мэрии.

После опровержения слов чиновников архитекторы опубликовали акт осмотра технического состояния здания на Вольской, 2. В документе говорится, что постройку изучили 11 ноября. Специалисты выявили несколько трещин на фасаде, искривление кладки и сильное проседание дома.

«В соответствии с ГОСТ 31931–2011 „Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния“, фундаменты в целом находятся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии, за исключением участков в зоне арки проезда во двор, которая находится в аварийном состоянии»,— говорится в акте осмотра.

Независимые эксперты пришли к выводу, что сохранить стены постройки в качестве арт-объекта для аллеи студентов СГЮА возможно. Для этих целей необходимо: усилить и гидроизолировать фундамент, устранить протечки «водонесущих коммуникаций», отвести грунтовые воды путем вертикальной планировки двора, отремонтировать отмостки, а также при необходимости обустроить дренажную систему.

Господин Лешуков рассказал «Ъ», что, по оценкам общественников и привлеченных ими специалистов, работы укладываются в утвержденный властями бюджет на сквер — 40–43 млн руб.

«Это (демонтаж. — «Ъ») в пятницу началось. Подъехала машина с люлькой. Отбойным молотком в тот день успели сбить кусок, который был, правда, не историческим — остатки от советской пристройки к большой мельнице. Тем не менее мы понимаем, что, видимо, таким образом начинается демонтаж всего объекта. Хотя пока ничего исторического снести не успели»,— уточнил господин Лешуков.

«С юридической точки зрения мы противопоставить мэрии ничего не можем, потому что это здание не ОКН.Его вывели когда-то из списка выявленных вместе с самой мельницей. К тому же мэрия официально провела аукцион на снос. У них подписан с подрядчиком контракт. Когда мы в этот процесс вмешались, только начинали огораживать объект — остановили. Видимо, к этой теме вернулись. Могу добавить, что наши специалисты подсчитывают возможную смету, сколько будет стоить сохранить стены и обустроить внутри сквер»,— рассказал собеседник.

Корреспондент «Ъ» побывал на Вольской, 2 и убедился, что разбор здания уже начался.

Дарья Васенина