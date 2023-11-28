Заброшенный Невский рынок станет мультибрендовым центром

На месте бывшего Невского рынка на проспекте Обуховской Обороны создадут «центр белорусских товаров». Как сообщают в Смольном, предложение белорусской стороны уже обсуждают профильные комитеты городского правительства. Инвестор, который разработал финансовую модель и концепцию будущего проекта, по информации администрации, уже тоже есть. Однако кто именно займется созданием центра, не сообщается. Эксперты отмечают, что здание для будущего центра выбрано «неоднозначное», однако создание новой площадки «благоприятно скажется на местном ритейле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2021 год. Интерьер «Невского рынка»

Фото: vk.com 2021 год. Интерьер «Невского рынка»

Фото: vk.com

О создании «мультибрендового центра белорусских товаров» в Петербурге сообщили на рабочей встрече губернатора города Александра Беглова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым. «Благодарю правительство Республики Беларусь за конкретные предложения по созданию на базе Невского рынка мультибрендового центра белорусских товаров. По этому вопросу сформирована рабочая группа. Инвестор разработал финансовую модель и концепцию проекта. Эти предложения уже изучают наши профильные комитеты»,— сказал градоначальник. Имя инвестора, сроки реализации проекта и инвестиции не сообщаются.

По данным Смольного, товарооборот между Петербургом и дружественной страной за первое полугодие увеличился более чем на 17%. Объем поставок в Северную столицу из Белоруссии вырос на 40%.

Здание Невского рынка построено в 1961 году на месте исторического Смоленского рынка. С 1999 года объект находился в аренде у АО «Агропартнер», однако в 2018 году город расторг договор с арендатором и принудительно освободил помещения. Сейчас рынок находится в заброшенном состоянии. В 2021 году планировалось, что здание снесут ради транспортной развязки у Большого Смоленского моста.

Заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Кулеш полагает, что создание центра положительно отразится на местном ритейле. «Рынок обогатится новыми брендами, расширится товарный ассортимент, петербуржцы получат товары с хорошим соотношением цены и качества»,— подчеркивает эксперт. Однако предложенное здание бывшего Невского рынка называет локацией неоднозначной. «Несмотря на развитие прибрежной территории и строительство в пешей доступности нескольких ЖК, будущему торговому центру в таком специализированном формате может не хватить трафика, что ставит под сомнение успешную коммерческую деятельность объекта»,— заметила госпожа Кулеш.

Белорусские ритейлеры и производители сейчас активно усиливают позиции на российском рынке, отмечает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Для создания именно мультибрендового центра потребуются достаточно серьезные инвестиции. Если эту концепцию доработать, то определенный потенциал, конечно, есть. Однако составить конкуренцию торговым центрам такой проект вряд ли сможет»,— заключил господин Бурмистров. Инвестиции в проект, как отмечают эксперты, будут зависеть от нынешнего состояния Невского рынка.

Надежда Ярмула