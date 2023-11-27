Дело экс-директора «Протон-ПМ» поступило в суд

Свердловский райсуд Перми 30 ноября начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего управляющего директора АО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского и его предполагаемых подельников. Об этом сообщает Пермский краевой суд. Господин Щенятский, его бывший заместитель Валерий Голдобин, а также руководители воронежской компании «Солвер» обвиняются в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, они причастны к хищению более 195 млн руб. при реконструкции производства пермского предприятия. Фирма «Солвер» выступала поставщиком оборудования для подготовки завода к изготовлению двигателя РД-191. В ходе предварительного следствия господин Щенятский вины не признавал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Щенятский

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Щенятский

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ