Экс-сенатор заслушал приговор

Завершилось рассмотрение уголовного дела экс-депутата заксобрания Новосибирской области и бывшего сенатора Владимира Лаптева, обвиняемого в коррупции. По версии следствия, политик, возглавлявший комиссию областного парламента по экологии, предложил другому депутату оплачиваемую из бюджета должность в этой комиссии, получив взамен его зарплатную карту. В последнем слове Владимир Лаптев, полностью признавший свою вину, просил дать ему условный срок, чтобы он успел воспитать детей и достроить храм. Суд приговорил бывшего парламентария к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере около 12 млн руб. Прокуратура запрашивала для политика вдвое больший срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последнем слове экс-сенатор Владимир Лаптев, полностью признавший свою вину, просил дать ему условный срок

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В последнем слове экс-сенатор Владимир Лаптев, полностью признавший свою вину, просил дать ему условный срок

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Новосибирске в понедельник завершился суд над бывшим депутатом заксобрания региона и экс-сенатором Владимиром Лаптевым. Под следствием он оказался в сентябре 2022 года. По материалам ФСБ было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), подследственного отправили в СИЗО. В материалах дела говорится, что в 2021 году Владимир Лаптев, возглавлявший на тот момент комиссию заксобрания по экологии, назначил другого парламентария на должность своего заместителя, оплачиваемую из бюджета, и забрал себе его зарплатную карту. За год на нее поступило почти 1,2 млн руб.

Адвокаты обжаловали арест доверителя, но безуспешно. В дальнейшем дело политика обросло новыми эпизодами. Ему вменили в вину мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам следствия, в 2020 году Владимир Лаптев фиктивно трудоустроил на должности помощников другого депутата парламента свою дочь и знакомую, которые фактически не работали, но регулярно получали зарплату. Всего за период с октября 2020-го по октябрь 2022 года им было перечислено на банковские карты соответственно 411 тыс. руб. и 541 тыс. руб.

В конце 2022 года депутату добавили статью УК о даче взятки (ст. 291 УК РФ). Эпизод связан с неудачной попыткой подкупить мировую судью Куйбышевского района Новосибирской области. Парламентарий, установило следствие, просил ее замять дело об административном правонарушении его знакомого сотрудника ОБЭПа. Тот обвинялся в отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и мог лишиться не только водительских прав на два года, но и работы. В ходе личных встреч Владимир Лаптев уверял судью, что в случае принятия нужного ему решения он подключит связи в вышестоящих судах и обеспечит признание постановления законным. Судье он преподнес 5 кг фиников, коробку конфет «Родные просторы», зефир, вино и цветы (уголовное дело в отношении мировой судьи не возбуждалось, поскольку она обратилась в правоохранительные органы с сообщением о противоправных действиях Владимира Лаптева).

Первоначально Владимир Лаптев отрицал инкриминируемые ему преступления. Однако в дальнейшем он признал вину и, рассчитывая на снисхождение при вынесении приговора, заключил соглашение о сотрудничестве. Это стало одним из оснований для смягчения экс-депутату меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

В июле 2023 года дело поступило в суд, рассматривалось оно по упрощенной процедуре — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Во время судебного процесса Владимир Лаптев перенес операцию на сердце, в октябре 2023 года он добровольно сдал депутатский мандат.

В суде помощник прокурора Октябрьского района Анастасия Папина отметила, что обвиняемый выполнил условия досудебного соглашения. В прениях сторон она потребовала для бывшего политика девять лет заключения и штраф в размере 35,8 млн руб.

В понедельник Владимир Лаптев выступил с последним словом. Свою речь бывший парламентарий читал по бумажке. «Ваша честь, надеюсь на правосудие в вашем лице. Вину я признаю, в содеянном раскаялся, со следствием заключил соглашение о сотрудничестве. Прошу учесть мои заслуги, мои награды (в его послужном списке медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль МВД «За безупречную службу».— „Ъ“) и добрые дела, которые я сделал. За время нахождения в СИЗО ухудшилось состояние моего здоровья. Я перенес жизненно необходимую операцию на открытом сердце. Бог дал мне возможность выжить. Я прошу вас дать мне шанс вырастить детей, достроить храм (экс-депутат участвует в строительстве собора в городе Куйбышеве Новосибирской области, откуда он родом.— „Ъ“), находиться на условном сроке»,— сказал, волнуясь, обвиняемый.

Председательствующая на процессе судья Евгения Захарова приговорила Владимира Лаптева к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн руб. По решению суда экс-политику запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет после освобождения. После оглашения приговора на бывшего парламентария надели наручники, родные принесли ему баул с вещами. По словам адвоката Алексея Позднякова, вопрос об обжаловании приговора он обсудит со своим подзащитным во время встречи в СИЗО.

Владимир Лаптев занимал руководящие посты в бизнес-структурах и высших учебных заведениях, четырежды избирался в состав заксобрания, а в 2015–2020 годах являлся членом Совета федерации от законодательной ветви власти региона. В областном парламенте он входил в состав фракции «Единой России».

Константин Воронов