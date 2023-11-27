Сильные молла сего

Торговый центр в центре Екатеринбурга «Сила воли» в 2024 году изменит свое направление со спортивного центра на интерьерный. Как стало известно “Ъ-Урал”, реконцепцию планируют провести к марту, к этому времени все магазины спортивной тематики сменят на интерьерные салоны. По мнению участников рынка, для этого объекта реконцепция скажется положительно, так как по формату и расположению ему больше подходит узкоспециализированное направление.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр полностью изменят к марту 2024 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Торговый центр полностью изменят к марту 2024 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ-Урал”, к марту 2024 года торговый центр «Сила воли» перестанет существовать в привычном виде и из ТЦ спортивной направленности превратится в интерьер-маркет под названием «Уют-холл». Реконцепцией «Силы воли» займется команда интерьерного центра Architector.

«Мы видим перспективы в этом направлении. Конечно же, концепция будет отличаться от Architector, это будет средний, средний плюс сегмент. Будет три этажа интерьерных салонов. Также будут такие места притяжения, как кофейня, коворкинги и в перспективе планируются офисы под дизайн-студии»,— рассказала “Ъ-Урал” управляющая ТЦ Дарина Догузова, добавив, что в центре будут представлены торговые точки со строительно-отделочными материалами. Она отметила, что на сегодняшний день в мебельной индустрии появилось много российских производителей, которые могут конкурировать по качеству с европейскими брендами.

«Торговый центр закрываться не будет — переход будет плавный. На третьем этаже останется скалодром и школа танцев»,— прокомментировала госпожа Догузова, добавив, что магазины со спортивной тематикой будут закрывать плавно — до конца первого квартала. Про объем инвестиций госпожа Догузова пока не стала рассказывать, уточнив, что глобальной реконструкции торгового центра не потребуется, но также будут менять и фасад объекта.

Торговый центр площадью около 14 тыс. кв. м находится в центре Екатеринбурга на ул. Толмачева. Он был введен в эксплуатацию в 2008 году. Изначально его управлением занималась компания «Общество Малышева-73» (ее владельцы Игорь Заводовский и Константин Погребинский владеют крупнейшими ТРЦ — «Гринвич» и «Пассаж»), но позже компания продала ТЦ. Торговый объект несколько раз менял свое название и концепцию: сначала это был girls-маркет «Гринго», затем ТЦ получил название «Mода». Последняя концепция — ТЦ для людей, ведущих активный образ жизни «Сила воли» (Sila Voli). Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, УК «Сила воли» принадлежит Алексею Балашову (60%) и Денису Саликову (40%). Директором является Дарина Догузова. По итогам 2022 года компания имела выручку в размере 24,1 млн руб., чистый убыток составил 4,4 млн руб.

По мнению директора ТРЦ «Гринвич» (владеет «Общество Малышева-73») Дмитрия Сарапульцева, концепция узконаправленного — интерьерного центра здесь будет более актуальна. Он объяснил это тем, что универсальный торговый центр для этой локации не совсем подходит (так как это центр города, а не спальный район), а развивать спортивное направление в существующих экономических условиях параллельного импорта будет тяжело. «Это компактный ТЦ с небольшой парковкой — ему все равно не выжать огромный трафик, а интерьер-центру как раз огромный трафик не нужен, так как здесь совершаются более целевые покупки. У нас столько недвижимости строится — ее надо обставлять»,— рассказал господин Сарапульцев.

Эксперты также отмечают, что для развития интерьерного центра есть преимущества после ухода из страны и города IKEA. Хотя в целом локальные торговые центры не способны до конца закрыть освободившуюся нишу.

«Смена концепции для ТЦ “Сила Воли” актуальна как никогда. Вообще, торговые центры надо уводить на реконцепцию каждые 7 лет, а то и 5: за этот период сильно меняются тренды, мода, потребители, бизнесы. Меняется “модность” объекта»,— считает руководитель Маркетингового агентства «Делайновое.рф», эксперт рынка коммерческой недвижимости Алексей Коноплев. По его мнению, затраты на реконцепцию повышают доходность объекта на 30–50% и окупаются, при удачном раскладе, за 2–3 года. «Узконаправленные центры развивать, с одной стороны, проще — меньше конкуренция. Но есть и риски (как было со спортивным направлением): наличие мощного массового конкурента (типа “Декатлона”), санкции и уход известных спортивных операторов. Экономика ТЦ на узком сегменте может легко обрушиться, и компенсировать выпавшие доходы будет нечем, как и произошло с “Силой Воли”»,— прокомментировал господин Коноплев.

Мария Игнатова