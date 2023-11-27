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Мошенники стали использовать для общения фейковый аккаунт спикера заксобрания

В Перми мошенники рассылают сообщения от имени спикера краевого заксобрания Валерия Сухих. «Этот аккаунт не принадлежит Валерию Сухих, - сообщает телеграм-канал краевого парламента, - если вам пришло подобное сообщение, игнорируйте его и заблокируйте аккаунт отправителя».

Ранее мошенники использовали фейковые аккаунты главы Перми Эдуарда Соснина, первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой и начальника инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края Александра Евсюкова.

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