РБК: военная прокуратура нашла следы мошенничества в системе «Безопасный город»

Главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на работы для системы «Безопасный город». Об этом РБК сообщил источник, знакомый с материалами проверки, а также собеседники в головном подрядчике работ — Национальном центре информатизации (входит в «Ростех») — и МЧС (курирует работы).

Как рассказали источники РБК со ссылкой на заключение прокуроров, при выделении средств были обнаружены признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). После этого Следственный комитет России должен возбудить уголовное дело либо отказаться возбуждать его. По словам одного из источников издания, сумма потенциального ущерба оценивается в 620 млн руб.— почти полная сумма, выделенная на научные исследования и опытно-конструкторские работы.

Речь идет о работах, которые начались в 2020 году по заказу МЧС. По поручению бывшего вице-премьера Юрия Борисова создавались новые технические и правовые стандарты для «Безопасного города». По словам источника РБК, следователь по особо важным делам Никита Никитин в рамках проверки опросил сотрудников Национального центра информатизации и МЧС.

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» — это федеральный проект, нацеленный на защиту жизнедеятельности граждан за счет внедрения комплекса информационных систем. Единые стандарты для «Безопасного города» решили сделать после проблем с использованием данных, которые собирали разные подрядчики с разными подходами. Стоимость построения комплекса на федеральном уровне МЧС оценивало в 97 млрд руб.

Анастасия Ларина