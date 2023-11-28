«Наша задача — обеспечить отрасль качественным лифтовым оборудованием отечественного производства»

На фоне санкционного кризиса 2022 российские промышленные компании оказались в непростой ситуации: западные поставки комплектующих, оборудования и ПО в страну, за редким исключением, прекратились. И отечественным производителям потребовался определенный временной и инвестиционный ресурс для замены критических компонентов и решений. Устойчивость сохранили те, кто работал над локализацией производства в России и ранее. О производственной кооперации в стране на примере лифтовой отрасли корреспонденту Business Guide Ольге Головиной рассказал гендиректор компании METEOR Lift Игорь Майоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба METEOR Lift Фото: пресс-служба METEOR Lift

BUSINESS GUIDE: Расскажите об опыте импортозамещения в компании METEOR Lift и насколько серьезно пришлось перестраивать бизнес-процессы в прошлом году?

ИГОРЬ МАЙОРОВ: За тридцатилетнюю историю предприятия частью стратегии компании (еще в составе Otis) было и остается стремление локализовать в стране производство как можно большего числа компонентов, систем, решений и видов продукции. Мы этим занимаемся с 2010 года. С того момента провели масштабную модернизацию наших заводов: по производству лифтов в Петербурге и по производству лифтовых лебедок в Новой Москве (АО «METEOR Lift Щербинка»).

Мы внедрили в производственный процесс современную систему управления предприятием (ERP-систему), передовые методы производства: конвейерный метод, систему контроля качества. С 2016 года производим новые виды продукции, например, двери лифта на заводе в Петербурге. Это самый массовый элемент, поскольку Россия — страна с высокой этажностью. Для нас производственная норма — лифт с 20–30 остановками и более.

Сегодня мы производим лифты METEOR Evo и METEOR Evo Grand без машинного помещения. Конфигурация лифта без машинного помещения сокращает затраты застройщиков на строительство за счет отсутствия необходимости в возведении машинного помещения. Ранее мы поставляли такие лифты из-за рубежа (из Франции и Китая), а теперь выпускаем сами.

Благодаря консолидации производств и освоению новых технологий мы повысили производительность нашего завода в Санкт-Петербурге с 3 до 10 тыс. лифтов в год, а срок поставки — уменьшили в четыре раза. Мы намереваемся и далее расширять наше производство.

BG: Какие виды продукции еще предстоит локализовать в России?

И. М.: Сейчас мы работаем над локализацией важных элементов, которые традиционно импортируются. Нам в этом помогают российские производители. Например, в сотрудничестве с Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК) мы заместили импортную высокопрочную оцинкованную сталь 4 мм толщины, применяемую для производства силовых каркасов кабин. Ранее мы покупали LED-оборудование (светодиодное освещение) во Франции, но нашли российскую альтернативу. Есть некоторые успехи по локализации в РФ электронных компонентов: их мы закупаем у производителя из Петербурга. Все это очень хорошие примеры взаимодействия, когда выигрывают все.

Благодаря производственной кооперации наше производство работает стабильно. Поэтому кризисный момент мы миновали успешно. Сохранили систему управления предприятием, а также все технологии и методы производства на уровне мирового лидера. В мае этого года мы без проблем прошли плановый инспекционный контроль международной Системы менеджмента качества в рамках подтверждения сертификации по ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001–2015). Независимые аудиторы продлили сертификат соответствия стандарту от 2021 года, в очередной раз подтвердив высокое качество предоставляемых нашей компанией услуг.

Если говорить о компонентах и продуктах, производство которых еще предстоит наладить в России, то для этого на базе нашей компании создан научно-производственный центр «Метеор Лифт» (НПП «Метеор Лифт»). Его цель — разработка и производство компонентов и систем (микроэлектроника, элементы систем управления лифтами) в сотрудничестве с ведущими российскими предприятиями.

Наша задача — производить у нас на производстве российские высокоскоростные лифты, потому что в строительной отрасли есть на них спрос. Сейчас такие лифты поставляются из-за рубежа. Также предстоит заниматься локализацией производства в России других систем вертикального транспорта — эскалаторов и движущихся дорожек.

BG: Каков сейчас процент российской продукции в ваших лифтах?

И. М.: На сегодняшний день объем российских материалов и компонентов, в зависимости от комплектации, этажности и насыщения различными опциями, достигает 75–90%.

Чтобы обеспечить устойчивость лифтовой отрасли, нам необходимо и далее повышать уровень локализации. Особенно для критически важных элементов. Например, таких как частотный преобразователь. Он дает плавный пуск и плавное торможение, повышает точность остановки кабины на этажной площадке, обеспечивает комфорт и безопасность, экономит электроэнергию. Частотный преобразователь стал почти обязательным для России — как для проектов нового строительства, так и при замене лифтов. Сейчас все российские лифтостроительные предприятия импортируют частотный преобразователь из-за рубежа.

В прошлом году компания METEOR Lift выиграла субсидию Министерства промышленности и торговли РФ на освоение производства этого вида продукции в России. Сумма проекта — 143 млн рублей, где две трети финансирует Минпромторг, а еще треть — наша компания. Мы в течение текущего года работаем над этим проектом и уже довольно серьезно продвинулись в разработке. Я считаю, что этот проект важен для всей лифтовой отрасли.

BG: С какими еще компаниями сложилась производственная кооперация?

И. М.: Мы работаем с ведущими российскими предприятиями и ассоциациями. Например, на ПМЭФ подписали соглашение с Алюминиевой ассоциацией (она регулирует работу потребителей и производителей алюминиевой продукции). Теперь мы намерены применять российские алюминиевые элементы лифтов взамен европейских.

Еще одно соглашение было подписано с известнейшим российским автомобильным проектным институтом, создателем Aurus — ФГУП «НАМИ». Вместе с российским дизайнерским бюро мы проработали новую концепцию, стиль и образ лифтов «Метеор». В дизайнерской кабине есть ряд новаций: скругленный угол кабины, панель управления и дизайн бесконтактных кнопок, уникальный набор материалов. Первый образец дизайна мы показали на ПМЭФ и на Международном строительном чемпионате в Петербурге. Интерес к продукту оказался высок. Я думаю, он будет востребован на рынке. Но главное, что наш новый лифт — результат производственного сотрудничества в рамках проекта импортозамещения.

BG: Сколько сейчас у вашего производства компаний-поставщиков из России?

И. М.: Мы закупаем очень широкую номенклатуру комплектующих: только на производстве у нас насчитывается более 200 компаний — поставщиков элементов и материалов. Лифт создается в кооперации с производителями различных материалов и изделий.

BG: Расскажите, как обстоят дела с кадрами в лифтовой отрасли?

И. М.: За прошедший год, с момента перехода нашей компании в состав многопрофильного холдинга S8 Capital, мы создали новые рабочие места, расширив штат производственного персонала на 70%. Мы также увеличили наш сервисный портфель более чем на 300 единиц. Увеличение сервисного портфеля предполагает расширение штата механиков, которые будут обслуживать лифты. Тем более что мы взяли серьезные объекты, такие как аэропорты в Новосибирске, Калининграде и Уфе.

Конечно, мы боремся за хороших специалистов. Надо сказать, что борьба за кадры обостряется. Это в повестке многих отраслевых обсуждений, нам всем необходимо заниматься профориентационной поддержкой школьников и студентов.

В июне этого года на Russian Elevator Week мы подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию системы подготовки инженерных кадров с НИУ МГСУ и Общественным советом Минстроя. Главное направление здесь — развитие студенческой исследовательской работы и прохождение студентами производственной практики.

Помимо этого, подписано соглашение о сотрудничестве с петербургским ГБПОУ «Автомеханический колледж», в рамках которого студенты будут ежегодно проходить полугодовую практику в сервисном подразделении нашей компании и в дальнейшем могут быть трудоустроены в METEOR Lift. Автомеханический колледж стал третьим учебным заведением после СПБ ГБПОУ им. Неболсина и Московского колледжа электромеханики и информационных технологий в рамках программы партнерства с профильными ссузами страны. Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники ведущих профильных вузов и специализированных учебных заведений шли работать к нам.

BG: Какова на сегодняшний день загрузка компании и динамика производства? Какие планы у компании на 2024 год?

И. М.: У нас сейчас хорошая динамика по приему заказов и производству новых лифтов. Мы вышли на докризисные объемы, произвели в июне этого года 719 лифтов — это на 14% больше среднемесячного объема 2021 года. Наш завод сейчас загружен на 100% и работает круглосуточно.

В 2024 году мы планируем запустить работу по расширению производственной мощности завода в Петербурге в полтора раза (до 15 тыс. единиц продукции в год), поскольку однажды спрос превысит наши возможности. Для этого мы уже подписали соглашение с правительством Санкт-Петербурга. В рамках соглашения — запуск двух новых технологических линий, на которых будет освоен выпуск новых видов продукции, в том числе дверей для премиальных и высокоскоростных моделей лифтов. Планируем реализовать этот проект в течение двух лет. Объем инвестиций METEOR Lift в модернизацию завода составит около 500 млн рублей.

Также мы продолжим осваивать производство новых элементов для лифтовой отрасли в России с повышением уровня инноваций и локализации. Наша задача — обеспечить отрасль качественным оборудованием отечественного производства.