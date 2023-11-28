Лизинг нащупал спрос

Возросший спрос и удорожание техники способствуют росту петербургского рынка лизинга промышленного оборудования. По данным агентства «Эксперт РА», в Петербурге объем нового лизингового бизнеса за первое полугодие 2023 года составил 89,4 млрд рублей против 77 млрд за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные «Эксперт РА». В общем объеме российского рынка на Северную столицу приходится 6% против 10% годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лизинг промышленного оборудования, как и многие другие направления, в первом полугодии продолжил рост после некоторого сокращения активности прошлого года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Лизинг промышленного оборудования, как и многие другие направления, в первом полугодии продолжил рост после некоторого сокращения активности прошлого года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Около 10% в общем объеме бизнеса может приходиться на лизинг промышленного оборудования, считает руководитель дивизиона «Санкт-Петербург» компании «Балтийский лизинг» Алексей Мятлик. Это сопоставимо со средними показателями по стране и такая же доля была и в 2022 году, уточняет эксперт. При этом, по данным Национального рейтингового агентства, за девять месяцев 2023 года объем нового бизнеса в сегменте производственных активов в натуральном выражении вырос приблизительно на 50%, добавляет он.

В целом по России объем нового лизингового бизнеса вырос в первом полугодии более значительно: почти в два раза, до 1,49 трлн рублей. Сработал эффект низкой базы, а также повлияло повышение стоимости оборудования на фоне увеличения инфляции и дефицита предметов лизинга. Средняя стоимость нового договора лизинга в первом полугодии 2023 года составила 11,3 млн против 9,5 млн годом ранее, что говорит о достаточно высокой инфляции.

Лизинг промышленного оборудования, как и многие другие направления, в первом полугодии продолжил рост после некоторого сокращения активности прошлого года, отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. «Базой для роста выступает общее стремление экономики стать более самодостаточной в плане производства. Вектор на импортозамещение продолжит поддерживать сегмент и в следующие двенадцать месяцев. Это небыстрый процесс, то, что пока трудно заменить, привозится из "дружественных" юрисдикцией, в первую очередь из Китая»,— говорит он. Востребованным вариантом в текущих условиях является подержанная техника, добавляет эксперт.

По оценкам Юлии Корчагиной-Озджан, основателя Академии бизнеса и стратегического маркетинга, сегмент лизинга промышленного оборудования вырос в первом полугодии в полтора раза. «Это супервыгодное направление, поскольку у него нет особой конкуренции и оно мало подвержено дефолтам. Но есть проблемы с логистикой и экспертизой. Динамика роста увеличивается, но пока доля сегмента в общем направлении лизинга мала — сфера только развивается»,— говорит собеседница издания.

Вслед за спросом

По словам господина Мятлика, объем нового бизнеса в сегменте промышленного оборудования прежде всего растет в связи с увеличившимся спросом, хотя свою роль играют и возросшие цены на имущество. «Развитие промышленности в целом по стране уже больше года поддерживается необходимостью ускорить процесс импортозамещения и усилить выпуск отечественной продукции в различных отраслях»,— говорит эксперт.

«Балтийский лизинг» фиксирует рост доли объема нового бизнеса с оборудованием в целом по компании с 7% в первом полугодии 2022 года до 12% за шесть месяцев 2023-го (13% за девять месяцев 2023 года). Объем нового бизнеса в этом сегменте в Петербурге составил 1,4 млрд рублей, или 19% от общего объема нового бизнеса компании в регионе. В 2022 году эти показатели составляли 589 млн и 18% соответственно. А по итогам девяти месяцев объем вырос до 2,7 млрд рублей, или 23%.

«Интерлизинг» увеличил объем продаж сегмента оборудования в первом полугодии 2023 года почти в два раза, рассказывает руководитель группы универсального лизинга компании Дмитрий Албегов. На оборудование приходится около 22% от общего количества сделок.

«Перестройка рынка продолжается: у бизнесменов появилось понимание, что без обновления станков и запчастей все равно не обойтись, а у поставщиков — уверенность, что можно многое доставлять по каналам параллельного импорта, а производство отдельных агрегатов наладить у себя»,— комментирует Юлия Кузнецова, инвестиционный советник, основатель Международного онлайн-университета инвестиций. К середине года компании переориентировались на рынки Азии (Турция, Индия, Казахстан). Многие стали активнее использовать бывшее в употреблении оборудование: доля подержанных объектов лизинга увеличилась с 14 до 23%. Флагманом импортозамещения стал Китай. Однако оборудование, запчасти и комплектующие стали более активно производить и на внутреннем рынке РФ, используя китайскую базу, рассуждает госпожа Кузнецова.

Среди основных тенденций рынка оборудования господин Албегов также называет рост показателей продаж китайского оборудования, достаточно небольшой объем приходится на оборудование, ввезенное параллельным импортом, еще меньший объем занимает оборудование российского производств.

Госзаказ в помощь

Наибольший спрос на оборудование «Интерлизинг» фиксирует в отрасли металлообработки: более 50% сделок по лизингу оборудования приходится именно на это направление. Рост продаж во многом обусловлен повышенным спросом со стороны военно-промышленного комплекса, а также производителей продукции для энергетиков, объясняет господин Албегов. Доля промышленного оборудования российского производства по итогам девяти месяцев 2023 года незначительна и даже снизилась после начала СВО, так как многие российские производители оборудования столкнулись с приостановкой поставки комплектующих, добавляет руководитель «Интерлизинга».

По словам господина Мятлика, растет спрос на оборудование, задействованное в выполнении государственного заказа, в основном это промышленное оборудование. Пока отечественные производители не смогли наладить выпуск всего спектра оборудования, которое ранее было представлено на рынке компаниями, покинувшими Россию. Зато широкие возможности в замещении ушедших игроков продемонстрировали производители из Азии, конечно, основную роль в этом сыграл Китай. Именно эти игроки, говорит господин Мятлик, продолжают наращивать свое присутствие на российском рынке.

Поскольку большая часть промышленного оборудования является импортным, а российское оборудование, как правило, содержит в себе большой процент иностранных комплектующих, существенное влияние на формирование цен на промышленное оборудование оказывает изменение курса валют, указывает господин Албегов. При росте курса валют и увеличении стоимости привлекаемого капитала интерес к приобретению оборудования в лизинг должен снижаться, однако наличие спроса на продукцию заставляет производителей увеличивать свои производственные мощности и приобретать новое промышленное оборудование, добавляет он.

Господин Асатуров считает, что в текущих условиях рынок могли бы заметно стимулировать госпрограммы, направленные на поддержание спроса и предложения. Среди них, например, расширение программы поддержки импорта важной для экономики продукции, которая теперь предполагает возможность расходования полученных средств и на лизинговые платежи.

Из работающих в Петербурге программ господин Албегов выделяет субсидии комитета по промышленной политике, инновациям и торговле промышленным компаниям на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретаемое технологическое оборудование. Также в городе работает программа финансирования Фонда развития промышленности «Лизинговые проекты» (федеральные займы на уплату аванса по договору лизинга) и региональные программы, например, от Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга (займы на уплату аванса по договору лизинга, субсидирование лизинговых платежей), перечисляет господин Мятлик.

«Балтийский лизинг» участвует в этих инициативах, в 2023 году у компании было несколько сделок с участием ФРП. «Это хороший инструмент для бизнеса, со своей стороны мы вместе с коллегами из ФРП готовы проводить консультации, чтобы популярность этого механизма росла и им могло бы воспользоваться большее количество российских предприятий»,— отмечает господин Мятлик.

Темпы замедлятся

Во втором полугодии 2023 года темпы роста бизнеса несколько замедлятся, но в следующие двенадцать месяцев останутся в положительной зоне, считает господин Асатуров. Это связано с изменившейся денежно-кредитной политикой, которая обещает быть жесткой дольше, чем в прошлые раунды сдерживания. Лизингодатели преимущественно фондируются от банков, поэтому почувствуют на себе изменения условий кредитования.

«Пока еще рано говорить о том, как сильно выросли ставки. Скорее всего, рентабельность сегмента несколько снизится, подстраиваясь под более высокие процентные расходы, которые трудно переложить в лизинговые ставки в условиях достаточно заметной конкуренции за лизингополучателя»,— рассуждает господин Асатуров.

Средний чек сделки в «Балтийском лизинге» в 2023 году уже вырос на 9%, а по оборудованию даже выше, говорит господин Мятлик. По его словам, с подъемом ключевой ставки стоимость лизинга сопоставимо выросла, но существенного снижения спроса пока не наблюдается. Реальное влиянии роста стоимости лизинга на спрос можно будет увидеть в четвертом квартале. «Главным драйвером рынка всегда является спрос. Спрос на промышленное оборудование есть, и при сохранении текущего курса государства на развитие отечественной производственной базы он сохранится»,— считает он.

«Интерлизинг» прогнозирует продолжение роста объема продаж промышленного оборудования в лизинг до конца 2023 года, хотя темпы прироста могут снизиться. «Мы можем согласиться с оценкой экспертов НРА, которые предполагают, что в 2024 году объемы нового бизнеса вырастут не более чем на 7–10%, а наибольший прирост покажет именно сегмент производственного оборудования»,— заключает господин Мятлик.

Виктория Алейникова