Фокус промышленности — на развитии несырьевого экспорта

28–30 ноября в Санкт-Петербурге пройдет международный форум-выставка «Российский промышленник». В условиях санкционного давления отечественная промышленность развивает внутреннее производство и выходит на новые уровни межрегионального и международного сотрудничества. Об этом корреспонденту Business Guide Александре Тен рассказал генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

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BUSINESS GUIDE: Какие вызовы, стоящие сегодня перед промышленной отраслью, нашли отражение в программе форума?

СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ: Ключевой вызов состоит в том, что промышленность должна переориентироваться на новые экспортные рынки и обеспечить уже не только импортозамещение, но и импортоопережение. На этом основывается формула технологической независимости, к которой сегодня стремится страна.

В центре обсуждения — реализация Концепции технологического развития России, утвержденной правительством РФ. Согласно документу, к 2030 году Россия должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. Национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции, а доля отечественных товаров в общем объеме потребления — превышать 75%.

Первые успехи в этом направлении мы зафиксируем уже в конце года. По прогнозам отечественная промышленность вырастет почти на 4% (в два раза больше, чем рост ВВП). В промышленной сфере царит оптимизм, что и докажет «Российский промышленник».

BG: Промышленность сегодня испытывает колоссальный кадровый дефицит. Какое внимание будет уделено этой проблеме?

С. В.: Тема кадрового обеспечения красной линией проходит практически по всей программе форума. Проблема кадрового потенциала находится под прямым контролем президента РФ Владимира Путина. Глава государства отмечал, что дефицит высококвалифицированных инженерных, технических и рабочих кадров формировался годами, и здесь нужны действительно кардинальные перемены. «Российский промышленник» станет эффективным инструментом скорейшего решения этого вопроса. Кадровая тематика и молодежная программа получились невероятно насыщенными.

BG: Расскажите поподробнее о программе.

С. В.: Предваряет форум-выставку финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» (с 24 по 28 ноября), где свыше 680 участников продемонстрируют свои навыки по 50 ключевым для отечественной промышленности компетенциям.

Вопросам сотрудничества ведущих технических университетов и промышленных предприятий страны, развития передовых инженерных школ и инжиниринговых центров, прикладным научным разработкам для промышленности посвящен Инженерный форум.

Запланировано проведение конгресса «Профессиональное образование наука и инновации в XXI веке», Форума работающей молодежи, а также Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона. Повестка последнего — не только взаимодействие вузов с промышленностью, но и профориентация и профагитация самих учебных заведений. Обычно в выходные дни салон посещает 20 тыс. будущих абитуриентов — выпускников школ этого года.

BG: Один из организаторов форума — Российский союз промышленников и предпринимателей — объединяет крупнейших представителей отрасли. Какое место в работе форума отводится среднему и малому бизнесу?

С. В.: Как вы знаете, правительство РФ презентовало новую программу поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), которая ориентирована на стимулирование получения конкретных заказов для экономики России, прежде всего для промышленности. Поэтому вопросам взаимодействия крупного бизнеса с малым и средним посвящена значительная часть программы.

Уже давно отлично зарекомендовал себя Центр деловых контактов, который будет работать все три дня форума — с 28 до 30 ноября. Небольшие производители и поставщики получают возможность провести прямые встречи с крупнейшими закупщиками в отрасли.

«Биржа деловых контактов. Импортозамещение и субконтрактинг» соберет представителей машиностроения, металлообработки, IT, электронной промышленности, приборостроения, нефтегазовой отрасли, судостроения, авиастроения, электроэнергетики, строительства, транспорта, химической и нефтехимической отрасли, легкой и пищевой промышленности и других отраслей. Здесь запланировано более 1,5 тыс. переговоров. Этот формат позволяет малому и среднему бизнесу найти новых партнеров и инвесторов не только внутри России, но и на международном уровне. Ожидаются представители ОАЭ, Китая, Индии, Индонезии, Мьянмы, Бангладеш, Сенегала, Турции, Азербайджана, Таджикистана.

BG: А насколько малому и среднему бизнесу доступно участие в мероприятии?

С. В.: Могу сказать, что стоимость участия в «Российском промышленнике» ниже, чем среднерыночная стоимость любой из выставок не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. И это наша принципиальная политика вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей и правительством Санкт-Петербурга.

Власти Петербурга не только поддерживают мероприятие и являются его соорганизатором, но и традиционно представляют свою коллективную экспозицию, в которой участвует более 80 компаний. Это предприниматели, отобранные по определенным критериям и представляющие инновационные разработки. Региональные представители МСБ участвуют в 12 коллективных экспозициях субъектов федерации и тоже имеют возможность завести полезные контакты и получить контракты.

BG: Петербург представит состоявшийся промышленный бизнес или будут компании из новых для города сегментов отрасли?

С. В.: Безусловно, состав представителей петербургской промышленности увеличивается с каждым годом. Мы же видим, как трансформируется промышленность в целом. Буквально за последние два года мы наблюдаем появление целых секторов и отраслей — начиная от таких крупных, как авиационная промышленность, и заканчивая локальным производством беспилотных летательных аппаратов, центром которого объявлен Санкт-Петербург. А когда мы говорим о возникновении новых отраслей и секторов в промышленности, подразумеваются не только производители, а целые кластеры с объединением предприятий, связанных с научным и конструкторским обеспечением, кадровым обеспечением, системообразующими банками, которые финансируют эти компании. Лизинговые компании участвуют в финансировании поставок оборудования по длительным контрактам, то есть промышленность вовлекает многих сопутствующих игроков рынка. Поэтому каждый год мы видим обновление участников до 40%, не потому что старые уходят, а потому что появляются новые.

BG: Какую посещаемость форума ожидаете в этом году?

С. В.: Предполагаем, что количество посетителей в этом году увеличится не менее чем на 30%. В прошлом году у нас с учетом всех партнерских мероприятий было 20 тыс. посетителей. В этом году, учитывая, что на площадке «Российского промышленника» проводится финал чемпионата «Профессионалы», мы ожидаем примерно 26–30 тыс. посетителей.

BG: Ваш прогноз в целом по году: увеличится ли доля делового туризма в общем турпотоке Петербурга?

С. В.: Да, мы видим, что рост туризма в Санкт-Петербурге обеспечивается именно за счет делового туризма. И это неслучайно, так как участники конгрессов и выставок занимают 80% деловых туристов, оставшиеся 20% — это гости Северной столицы, приезжающие сюда в командировки и на деловые встречи. И то, что деловой туризм вырос за последний год с 15 до 20% в общем турпотоке, говорит о том, что экономика действительно возрождается, интенсивность деловых связей повышается. Цифра увеличения участников конгрессно-выставочной деятельности даже опережает статистику прироста экономики. Почему? Потому что выставки — не только зеркало, но и двигатель экономики с отложенным эффектом. Рост экономических показателей мы увидим в следующие годы, когда контакты, полученные на мероприятиях сегодня, превратятся в контракты и кооперационные связи на годы вперед.

BG: Когда, по вашим оценкам, турпоток в Петербурге вернется к допандемийным показателям?

С. В.: Есть объективные причины, почему турпоток не восстанавливается так быстро, как хотелось бы. Например, в доковидный период только китайских туристов в город приезжало более 800 тыс. Более 800 тыс. человек составляли круизные туристы, которых сейчас практически нет. Самыми платежеспособными были гости из европейских стран и Северной Америки, и на них вся наша индустрия гостеприимства в основном и ориентировалась. Но в целом процесс восстановления турпотока вызывает оптимизм, потому что если по итогам года Петербург посетят 9 млн туристов, то это будет уже близко к допандемийному показателю (около 11 млн гостей). Сегодня открыты прямые рейсы в Петербург из Китая, запущен механизм электронных виз, поэтому, я думаю, оставшийся объем турпотока мы наверстаем очень быстро.