«Мы создаем новую для России отрасль — авиационное беспилотие»

О национальном проекте развития беспилотных авиационных систем, упрощении процедур сертификации, субсидировании, необходимости сквозных НИОКРов и новых стратегиях применения дронов в интервью корреспонденту Business Guide Алле Михеенко рассказал Иван Анцев, исполнительный директор АО «НПП "Радар ммс"», член президиума правительственной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем.

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BUSINESS GUIDE: Весной 2023 года замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что доля беспилотников отечественного производства составляет 24%, а к 2030 году она вырастет до 70%. Являясь предприятием-производителем, как вы оцениваете такие планы?

ИВАН АНЦЕВ: Считаю эти цифры абсолютно реальными: в нацпроекте по развитию беспилотных авиационных систем для достижения названных показателей четко сформулированы цели, задачи и механизмы, активно работает правительственная комиссия, и при сохранении динамики работы всех участников отрасли мы можем достигнуть даже более интересных цифр. В целом направление беспилотия очень активно развивается во всем мире, на рынке появляется большое количество новых компаний. В России эта тенденция также ярко выражена. Помимо уже существующих производителей, появляется много стартапов, создающих беспилотие с разными подходами. Сегодня производителей можно условно разделить на три группы по уровню интеграции отечественного ПО, компонентов и изготовлению комплектующих. Есть исключительно сборочные производства, когда беспилотники собираются из существующих зарубежных и отечественных компонентов, но в них «вшивается» отечественное ПО (системы управления, ориентирования в пространстве). Есть компании, обеспечивающие более глубокую интеграцию, то есть, помимо сборки, производящие отдельные составные части (автопилот, электродвигатели, композитная рама, лопасти). Таким образом, доля отечественной составляющей в таких беспилотниках повышается. В обозримом будущем нам необходимо перейти и на третий уровень интеграции, на котором, помимо всего обозначенного, создаются и радиоэлектронные компоненты (резисторы, транзисторы, микросхемы).

Цель нацпроекта, в том числе, заключается и в создании основных отечественных узлов и блоков для всего типоряда беспилотников, закрывающего потребности нашего рынка.

BG: Нацпроект заработает с 2024 года. Какие главные параметры выделите?

И. А.: Нацпроект должен обеспечить создание беспилотников, отвечающих основному потребительскому спросу. Сегодня это 27 новых типов БПЛА широкого параметрического ряда, от сверхлегких до сверхтяжелых, и под каждую рыночную нишу определен свой оптимальный тип. Основная задача в том, чтобы вся линейка была построена на отечественных узлах и блоках (в том числе двигатель, сервопривод, автопилот, система предупреждения столкновения), а также на наших конструктивных элементах (рама, композитные элементы планеров, лопасти). Для этого необходимо запустить линейку сквозных НИОКРов (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.— BG). Сквозной НИОКР позволит головному разработчику беспилотника самому сформулировать технические требования к созданию основных узлов, блоков или компонентов, а после применения этих комплектующих необходимо будет провести испытания. Таким образом, ничто не ляжет «на полку», а вся созданная в рамках сквозного НИОКРа номенклатура будет гарантированно применена в создаваемом беспилотнике. Другие разработчики, видя, что надежность продукта подтверждена в ходе реальных испытаний, будут также использовать эти компоненты в производстве. Отрасль «задышит», появится номенклатура отечественных элементов, узлов, блоков, агрегатов, которые можно применять в создании новых беспилотников. При этом сквозные НИОКРы поспособствуют, в том числе, появлению конкуренции в данной нише, что скажется на качестве продукта и грамотно выстроенной ценовой политике.

В нацпроекте сказано, что создание беспилотников обязательно должно быть увязано с их сертификацией, и уже сегодня работу в направлении упрощения процедуры сертификации БАС проводят Росавиация, Минтранс, меняются не только подходы к самому процессу, но и к испытаниям для сертификации.

BG: Финансирование нацпроекта в 2024–2026 годах превысит 300 млрд рублей. На какие субсидии пойдут эти средства? В каких направлениях нужна предприятиям помощь?

И. А.: Наша страна создает целую отрасль экономики с определенной динамикой развития. Подчеркну, что за довольно короткие сроки планируется создание беспилотников, превосходящих даже мировые аналоги, поэтому государство идет на такие беспрецедентные меры и выделяет средства на создание отрасли. Это огромная помощь для разработчиков, но дьявол кроется в деталях: у принятых механизмов есть нюансы.

Например, на один рубль государственных субсидий отрасль должна показать два рубля выручки: если предприятие потратило миллиард субсидий на разработку, то в течение пяти лет оно должно показать выручку в два миллиарда с продажи. С точки зрения бизнес-подхода — все логично. С другой стороны, речь идет о создании инновационного продукта и технологий, поэтому затраты на разработку могут оказаться существенно выше, а итоговая стоимость готового продукта — ниже в рамках существующего подхода. При таком механизме субсидирования есть риск, что разработчики не будут его использовать.

Кроме того, крайне важно, чтобы у разработчиков сохранялась мотивация: создать уникальный конкурентоспособный продукт можно только путем проб и технических ошибок, поэтому в существующей модели финансирования необходимо предусмотреть и заложить такое «право на ошибку».

Механизм финансирования имеет ключевое значение для новой отрасли. Государство делает все необходимое для создания эффективных инструментов, и оно прислушивается к мнению разработчиков, учитывает его. Уверен, что все эти нюансы будут скорректированы.

BG: Над какими новыми модификациями БПЛА сейчас работает предприятие? Какие новинки ждать в ближайшее время?

И. А.: Предприятие разрабатывает беспилотники трех типов конструкции: вертолетного типа, самолетного типа и конвертопланы. Если говорить о беспилотных воздушных судах самолетного типа, то сегодня мы активно работаем в направлении амфибийных аппаратов, имеющих возможность взлета с воды и посадки на воду и предназначенных в основном для перевозки грузов на дальние расстояния. Такие беспилотники выгодны экономически: оборудование акватории для взлета, посадки или базирования требует минимальных затрат. Однако для нас как разработчиков в этой задаче стоит вызов именно в создании программного обеспечения для таких аппаратов, систем управления движением, обеспечения взлета и посадки, ведь посадить на воду даже пилотируемый гидроплан — уже непростая задача. В конечном итоге, амфибийность позволить расширить географию применения БАС при доставке грузов в труднодоступные регионы.

Также в настоящее время специалистами нашего предприятия ведутся работы по созданию аппарата самолетного типа взлетной массой около 150 кг — универсальной транспортной платформы, которая может быть оборудована радиолокационной, оптико-электронной, магнитометрической системами, что позволит проводить мониторинг протяженных объектов. Например, газопроводов, линий электропередач, новой инфраструктуры при строительстве дорог. Также у подобного БПЛА предусмотрена функция доставки грузов массой 50–60 кг на дальние расстояния: куда трудно добраться на автомобиле, беспилотник самолетного типа сможет быстро и недорого доставить груз.

В направлении БПЛА вертолетного типа мы работаем над созданием электрического аппарата массой до 30 кг с функцией круглосуточного выполнения целевых заданий с базированием в специальных дрон-портах, где несколько таких беспилотников могут заряжаться и получать полетные задания, работая по принципу «карусели»: один сделал облет и встал на зарядку, второй вылетел выполнять задание. Такой подход крайне удобен и выгоден при выполнении ежедневных задач по различным видам мониторинга.

BG: Какие новые стратегии использования БПЛА нам ждать в будущем?

И. А.: Расскажу случай из собственной жизни: лет двадцать назад в Манеже проходила выставка, посвященная интеллектуальным зданиям, где наше предприятие впервые презентовало систему «умный дом». И один из корреспондентов задал мне вопрос, каким я вижу пылесос будущего. В качестве фантазии я сказал, что это будет небольшая коробочка, самостоятельно передвигающаяся по квартире и собирающая мусор, а затем возвращающаяся на базу заряжаться. Тогда я рассердился на себя за то, что нафантазировал, а сегодня понимаю, что это уже не фантастика, а наша обыденная реальность. Думаю, что в будущем появление в наших домах небольших дронов, обеспечивающих в автоматическом режиме уборку труднодоступных объектов внутри помещения (шкафы, мойка окон, люстр) или снаружи (уборка крыш от мусора, контроль воздуховодов) не так уж нереально. Есть множество задач, которые могли бы выполнять дроны уже сейчас: обеспечение безопасности жилья, когда вместо камеры видеонаблюдения можно запрограммировать для облета дрон, кронирование деревьев и многое другое,— все это можно делегировать беспилотникам, удешевив услугу. Например, уже сегодня в Китае существуют беспилотники-прожектора, работающие как мобильная подсветка. Это очень удобно при проведении различных непродолжительных работ: нет необходимости устанавливать мачты освещения, протягивать провода. Уверен, что для каждой идеи найдется своя рыночная ниша, необходимо лишь создать продукт, который будет удобен пользователю.