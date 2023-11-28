«Рынок крепко привязан к объемам замены»

Российские производители полимерных труб во многом смогли лавировать на пострадавшем в 2022 году от введения санкций рынке, активно участвуя в перепроектировании объектов крупных застройщиков и развивая собственные производства. В 2023 году спрос на такую продукцию продолжают обеспечивать растущие темпы строительства, модернизации коммунальной сферы и госпрограммы. Об отложенном спросе, BIM-моделировании и «новых регионах» для бизнеса рассказывает генеральный директор ООО «РТСЗ» (торговая марка «РОСТерм») Александр Дядин.

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BUSINESS GUIDE: Какова доля вашей компании в сегменте петербургского рынка полимерных труб и фитингов?

АЛЕКСАНДР ДЯДИН: «РОСТерм» является крупнейшим производителем труб и фитингов из полимерных материалов в Северо-Западном округе. По данным исследования «Литвинчук Маркетинг», мы занимаем первое место среди российских производителей трубы PE-Xa и пятое место среди российских производителей в сегменте полипропиленовых труб.

BG: Как бы вы сегодня охарактеризовали рынок полимерных труб и фитингов?

А. Д: Несмотря на то, что рынок полипропиленовых труб достиг своего предела и в 2022 году, по данным «Литвинчук Маркетинг», показал снижение на 9%, он крепко привязан к объемам замены, а в условиях недостаточной уверенности в завтрашнем дне многие предпочли отложить ремонты до лучших времен. В итоге сформировался определенный отложенный спрос, который обязательно будет реализован в будущем.

Рынок труб из сшитого полиэтилена немного потерял в динамике, но все же остается одним из самых быстрорастущих сегментов, если рассматривать последнее десятилетие. Основную динамику сегменту придает широкое распространение водяных теплых полов в качестве дополнения либо альтернативы радиаторному отоплению в индивидуальном жилищном строительстве. Вторым драйвером сегмента труб из сшитого полиэтилена является положительная динамика многоквартирного жилищного строительства, в котором повсеместно присутствует горизонтальная поэтажная разводка труб отопления, а в ряде случаев и водоснабжения.

У застройщиков есть четкие критерии, под которые идеально подходит система труб из сшитого полиэтилена. Это максимальная быстрота монтажа, скрытая проводка, минимальные требования к квалификации монтажников, низкая стоимость системы «труба + фитинг» и максимальная простота проектирования. Таким образом, увеличение проникновения теплых полов в индивидуальную жилую застройку в совокупности с ростом ввода индивидуального жилого строительства — мощнейшие факторы, продолжающие тащить рынок трубопроводных систем вверх на протяжении последних лет. Общая положительная динамика многоквартирного жилого строительства также придает устойчивости сегменту труб из сшитого полиэтилена.

BG: Как на объемы и востребованность продукции повлиял уход с отечественного рынка зарубежных компаний, в частности Rehau?

А. Д.: После ухода с рынка западных брендов, которые также запроектированы у многих застройщиков, стройка не могла останавливаться и объекты должны были сдаваться в срок. В сложные месяцы 2022 года в нас, производителях, рынок очень нуждался, и мы активно участвовали в перепроектировании многих объектов, предоставляя свои трубы и фитинги вместо западных аналогов, инвестируя средства в покупку нового оборудования.

В 2022–2023 годах «РОСТерм» стал работать над расширением ассортимента всех фитингов для полипропиленовой трубы и трубы сшитого полиэтилена. Параллельно с увеличением объема производства труб увеличилось производство гофрированных защитных кожухов в два раза, а также производство гофры для электротехнического кабеля. Автоматический намотчик и новая упаковочная линия послужили очередному росту автоматизации и ускорению процесса производства.

Позже был запущен редевелопмент производственной территории и начато строительство нового цеха для производства фитингов и сопутствующих фасонных изделий. Летом 2023 года был открыт и новый склад с новой WMS-системой (адресной системой хранения), совокупная площадь всех складских помещений составила 10 тыс. кв. м. Такие действия помогли компании «РОСТерм» справиться с ростом заказов импортозамещаемых материалов. Всего за последние 12 месяцев мы инвестировали около 700 млн рублей в новое оборудование.

Как мы знаем, многие западные компании нашли альтернативные логистические пути, и сейчас, к сожалению, в тендерах не всегда в фокусе внимания отечественные производители. Поэтому завод «РОСТерм» ожидает поддержки строительной отрасли.

BG: Сейчас промышленные компании активно цифровизируют рабочие процессы. Как ваша компания использует современные технологии?

А. Д.: Мы начали разработку моделей еще в 2019 году, так как многие проектные организации, с которыми мы сотрудничаем, активно стали переходить на работу в REVIT. На весь основной ассортимент оборудования «РОСТерм» было сделано семейство BIM-моделей. В данный момент в каталоге насчитывается более 1000 наименований. Наличие собственного каталога моделей оборудования у производителя значительно облегчает работу проектировщиков, а также эксплутационных организаций при наличии комплексной модели системы в BIM. Сейчас в связи с уходом Аutodesk с российского рынка получила активное развитие программа Renga. Совместно с компанией «Аскон» мы планируем разработку наших моделей и для программы Renga.

BG: Расскажите об истории создания вашей компании.

А. Д.: История «РОСТерм» началась в 2005 году с целью продвижения материалов и решений в области внутренних инженерных систем, максимально адаптированных к сложным условиям эксплуатации российских систем водоснабжения, отопления и канализации. За эти годы компания стала одним из крупнейших игроков на рынке инженерного обеспечения объектов жилого, коммерческого и государственного строительства России.

В 2014 году была обновлена стратегия «РОСТерм», что позволило компании перейти на качественно новый этап развития. В это время сердцем бизнеса стало собственное производство труб и фитингов из полимерных материалов PP-R/PP-RT/PE-Xa/PE-Xb/PVDF/PPSU/PE-RT. Первой была запущена линия по производству трубы PE-Xb и трубы PE-Xb c кислородно-защитным слоем. Следом началось масштабное производство полипропиленовой трубы из современного материала PP-R, широко используемого в системах трубоводов различных направлений.

Особенностью производства стал выпуск трубы «РОСТерм FRP» из термостабилизированного полипропилена PP-RT, армированного стекловолокном, одного из современных решений для систем ГВС и отопления. Важным этапом в развитии производства стало производство аксиальной системы PE-Xa. Летом 2022 года компания открыла завод по выпуску изделий из ПВХ и ПНД: кабель-каналов, гофры для кабелей, гофрированных кожухов для защиты металлополимерных и труб из сшитого полиэтилена.

BG: Каковы сегодня у «РОСТерм» объемы производимой продукции?

А. Д.: Сегодня 15 экструзионных линий и 13 термопласт-автоматов позволяют выпускать около 95 млн м труб и 50 млн м фитингов соответственно в год. В конце 2023 года на 10 тыс. кв. м завода будут работать уже 33 единицы современного высокотехнологичного оборудования. А мощности по производству трубы PE-Xa вырастут до 60 млн м в год.

BG: Сырье импортное или отечественное?

А. Д.: Партнерами являются такие поставщики сырья, как ЛУКОЙЛ и «Сибур», а также иностранные партнеры.

BG: Кто основные покупатели продукции «РОСТерм»?

А. Д.: Мы работаем с топ-15 застройщиков Санкт-Петербурга, фондом ЖКХ, комитетом по строительству, а также основными застройщиками Москвы и с крупнейшими DIY-сетями. Мы с гордостью говорим о более чем 3 тыс. проектов, реализованных в новом жилищном строительстве. Купить продукцию бренда «РОСТерм» также можно во всех основных DIY-каналах по всей стране. Также у нас есть партнеры в Армении, Казахстане и Белоруссии.

BG: Поставляете ли продукцию на зарубежные рынки?

А. Д.: В 2023 году мы приняли участие в крупнейшей строительной выставке в Эфиопии, представив продукцию завода. Ведутся переговоры. Приглашаем потенциальных партнеров.

BG: Планируете ли расширяться?

А. Д.: Рассматривая потенциально интересные регионы для дальнейшего развития, компания «РОСТерм» приняла решение в первую очередь идти туда, где присутствуют девелоперы, с которыми выстроена работа в Петербурге и Москве: «Эталон», ЛСР, ПИК и другие. В результате экспансия началась с Екатеринбурга, где группа «Эталон» запустила ряд проектов по строительству жилья. В планах — развивать присутствие аксиальной системы PE-Xa в регионах: в Казани, Омске, Краснодаре. Также мы приглашаем потенциальных партнеров и в других регионах России.

BG: Крым и новые регионы рассматриваете как площадку для ведения бизнеса?

А. Д.: Да, рассматриваем, так как Крымский регион страны уже знаком с нашей продукцией через нашего партнера — сеть DIY «Уютстрой».

Владимир Колодчук