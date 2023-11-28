Урожай на перспективу
Сельское хозяйство
Животноводство, растениеводство зерновых и масличных культур, овощей и грибов — традиционная специализация агропромышленного комплекса Ленинградской области. Но меняющиеся экономические реалии заставляют задуматься об освоении новых направлений в сельском хозяйстве. Эксперты видят перспективы региона в выращивании фруктов, лекарственных трав и в агротуризме.
По итогам прошедших месяцев года АПК Ленобласти сохраняет лидирующие позиции среди регионов России, занимая первое место по надоям на одну фуражную корову
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По информации комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, стабильно высокие результаты в регионе демонстрирует основное направление агропромышленного производства, характерное для данной климатической зоны: животноводство (производство молока, яиц, мяса). Доля животноводства занимает 75% в АПК региона. Также развивается растениеводство открытого и защищенного грунта: выращивание зерновых и масличных культур, картофеля и овощей.
Традиционные направления
По итогам прошедших месяцев года АПК Ленобласти сохраняет лидирующие позиции среди регионов России, занимая первое место по надоям на одну фуражную корову, производству яиц, салата и зелени, второе место — по поголовью птицы и третье место — по производству семенного картофеля, выращиванию форели и цветов. Регион стоит на пятом месте среди сельхозорганизаций по урожайности рапса, производству мяса птицы и грибов и на девятом месте — по производству молока.
По предварительным итогам уборочной кампании 2023 года в Ленобласти собрано 154,5 тыс. тонн зерновых культур (урожай зерновых в прошлом году превысил 172,4 тыс. тонн), 10,8 тыс. тонн рапса (в 2022 году — 15,1 тыс. тонн), 77,2 тыс. тонн картофеля (194,2 тыс. тонн за прошлый год), 61,3 тыс. тонн овощей открытого грунта. Заготовлено 299,1 тыс. тонн кормовых единиц кормов: сена, сенажа, зерносенажа и силоса (425,5 тыс. тонн в прошлом году). За девять месяцев 2023 года объем производства продукции АПК составил 82,7 млрд рублей. В 2022 году показатель превысил 369,6 млрд рублей.
Земельный вопрос
Отмечая положительные тенденции в развитии сельского хозяйства Ленобласти и успехи региона в молочно-мясном животноводстве и овощеводстве, эксперты выражают обеспокоенность в связи продолжающейся деградацией сельскохозяйственных земель. «Прежде чем говорить о новых направлениях в сельском хозяйстве, стоит отметить, что за последние годы, по данным докладов Росреестра о состоянии и использовании земель, ежегодно происходит сокращение земель сельскохозяйственного назначения — основы для развития сельского хозяйств. Данная тенденция является характерной не только для Ленобласти, но и в целом для нашей страны»,— предупреждает научный сотрудник Лаборатории стратегического планирования и евразийской интеграции РАНХиГС в Санкт-Петербурге Павел Савельев.
Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории особенно характерен для районов Ленобласти, граничащих с Петербургом. Этот процесс не может не сказываться на развитии АПК региона, обращает внимание научный сотрудник.
Расширение ассортимента
В правительстве Ленобласти говорят, что регион работает над выпуском новых видов продукции. Так, областные предприятия начали выращивать креветку, осетровые породы рыб, производить черную икру, приступили к промышленному выращиванию фруктов и ягод, производству сидра и соков, промышленному производству сыров.
По мнению исполнительного директора Ленинградской областной торгово-промышленной палаты (ЛОТПП) Игоря Муравьева, несмотря на растущий спрос на органические продукты, в регионе все еще слабо развито органическое сельское хозяйство. «Тогда как экологически чистые продукты могут стать довольно конкурентными на рынке и приносить дополнительную прибыль фермерам»,— полагает господин Муравьев.
Исполнительный директор ЛОТПП высказывает смелую идею, что климат Ленинградской области дает возможность выращивать в регионе экзотические фрукты и овощи, что открывает двери к новым сегментам рынка.
Местная экзотика
«Развитие органического сельского хозяйства и выращивание экзотических культур могут приносить высокие доходы, ведь мы знаем, что цены на такие продукты часто выше,— развивает мысль господин Муравьев.— Кроме того, органическое сельское хозяйство способствует сохранению почвы и водных ресурсов, а также снижению использования химических удобрений и пестицидов. Это важно для экологии и здоровья населения».
Следствием процветания органического растениеводства может стать распространение в Ленобласти агротуризма, думает представитель ЛОТПП. Эта сфера, в свою очередь, может привлечь дополнительные средства и гостей в регион, что поможет развитию инфраструктуры села и, соответственно, созданию новых рабочих мест и укреплению экономики. «Агротуризм может стать дополнительным источником дохода для фермеров и села в целом, ведь все большее количество туристов хотят познакомиться с сельской жизнью, насладиться природой и культурой малых поселений»,— дает оценку господин Муравьев.
Перспективы брожения
Привлекательным новым направлением для региона становится выращивание сидровых «технических» сортов яблок и груш. «У этого направления есть перспектива, поскольку разнообразие климатических условий и почвенных ресурсов в Ленинградской области существенно влияет на плоды: наш регион славится особенными вкусоароматическими свойствами фруктов»,— говорит основатель сидродельни Bullevie Дмитрий Тихомиров. Северо-Запад считается зоной экстремального земледелия, яблоки и груши, выращенные в Ленобласти, испытывают большой стресс из-за сложных погодных условий, благодаря чему сосредотачивают в себе высокий уровень фенолов и кислот. «Сок из этих фруктов отличается насыщенностью и концентрированным вкусом, эти характеристики делают сок подходящим для дальнейшей переработки и создания интересного сидра»,— объясняет господин Тихомиров.
Сидродельня Bullevie уже выращивает в производственных целях сорта фруктов, подходящих для производства сидра и пуаре и отличающихся от других сортов выраженным терруаром (совокупностью почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности, определяющей сортовые характеристики сельскохозяйственной продукции.— BG), в собственных фруктовых садах площадью 12 га под Лугой. Выращивание плодов и их дальнейшая переработка вносят в продукт дополнительную стоимость. «В случае выращивания, например картофеля, цикл короткий: выращенный продукт передается на продажу по минимальной стоимости,— поясняет основатель сидродельни.— Когда плоды выращиваются на переработку, получив сок и далее готовый продукт, производитель создает его дополнительную стоимость и получает большую прибыль».
Кроме того, создание именно фруктовых садов позволяет усиливать направление сельского туризма за счет организации экскурсионных программ и дегустаций, соглашается с другим экспертом господин Тихомиров.
Лечебные цели
Другим перспективным направлением развития может стать выращивание лекарственных трав, считает господин Савельев. Лидерами по промышленному производству ромашки аптечной (одного из самых востребованных и популярных лекарственных растений) являются Египет, Польша, Аргентина, Венгрия, Болгария, Германия, Словакия, Чехия, Латвия. «По данным ВОЗ, объем легального рынка лекарственных трав оценивается примерно в $136 млрд и может в ближайшие годы увеличиться в два раза, так как все больше людей в мире использует в качестве первой медико-санитарной помощи лекарственные травы (или препараты на основе трав) и средства традиционной медицины»,— оценивает перспективы эксперт.
Хорошие перспективы выращивания в промышленных масштабах лекарственных растений в Ленинградской области связаны прежде всего с географическим положением региона и близостью к городу федерального значения. Преимуществом является возможность сокращения издержек на переработку продукции и наличие большого рынка сбыта (от фармацевтических компаний до разветвленной аптечной сети), хорошая транспортная инфраструктура.
Есть и трудности, к которым господин Савельев относит отсутствие государственных программ поддержки производства лекарственных растений, четкого нормативного регулирования данной деятельности и крупных перерабатывающих производств. «Тем не менее санкции западных стран, в том числе в области фармакологии и сельского хозяйства, могут послужить импульсом, чтобы занять эту нишу,— убежден эксперт.— У Ленинградской области есть ресурсы и возможности, и чтобы инициировать решение вышеперечисленных проблем отрасли лекарственных трав, и чтобы стать лидером по их производству в промышленных масштабах».