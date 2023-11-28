Урожай на перспективу

Животноводство, растениеводство зерновых и масличных культур, овощей и грибов — традиционная специализация агропромышленного комплекса Ленинградской области. Но меняющиеся экономические реалии заставляют задуматься об освоении новых направлений в сельском хозяйстве. Эксперты видят перспективы региона в выращивании фруктов, лекарственных трав и в агротуризме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам прошедших месяцев года АПК Ленобласти сохраняет лидирующие позиции среди регионов России, занимая первое место по надоям на одну фуражную корову

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По итогам прошедших месяцев года АПК Ленобласти сохраняет лидирующие позиции среди регионов России, занимая первое место по надоям на одну фуражную корову

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, стабильно высокие результаты в регионе демонстрирует основное направление агропромышленного производства, характерное для данной климатической зоны: животноводство (производство молока, яиц, мяса). Доля животноводства занимает 75% в АПК региона. Также развивается растениеводство открытого и защищенного грунта: выращивание зерновых и масличных культур, картофеля и овощей.

Традиционные направления

По итогам прошедших месяцев года АПК Ленобласти сохраняет лидирующие позиции среди регионов России, занимая первое место по надоям на одну фуражную корову, производству яиц, салата и зелени, второе место — по поголовью птицы и третье место — по производству семенного картофеля, выращиванию форели и цветов. Регион стоит на пятом месте среди сельхозорганизаций по урожайности рапса, производству мяса птицы и грибов и на девятом месте — по производству молока.

По предварительным итогам уборочной кампании 2023 года в Ленобласти собрано 154,5 тыс. тонн зерновых культур (урожай зерновых в прошлом году превысил 172,4 тыс. тонн), 10,8 тыс. тонн рапса (в 2022 году — 15,1 тыс. тонн), 77,2 тыс. тонн картофеля (194,2 тыс. тонн за прошлый год), 61,3 тыс. тонн овощей открытого грунта. Заготовлено 299,1 тыс. тонн кормовых единиц кормов: сена, сенажа, зерносенажа и силоса (425,5 тыс. тонн в прошлом году). За девять месяцев 2023 года объем производства продукции АПК составил 82,7 млрд рублей. В 2022 году показатель превысил 369,6 млрд рублей.

Земельный вопрос

Отмечая положительные тенденции в развитии сельского хозяйства Ленобласти и успехи региона в молочно-мясном животноводстве и овощеводстве, эксперты выражают обеспокоенность в связи продолжающейся деградацией сельскохозяйственных земель. «Прежде чем говорить о новых направлениях в сельском хозяйстве, стоит отметить, что за последние годы, по данным докладов Росреестра о состоянии и использовании земель, ежегодно происходит сокращение земель сельскохозяйственного назначения — основы для развития сельского хозяйств. Данная тенденция является характерной не только для Ленобласти, но и в целом для нашей страны»,— предупреждает научный сотрудник Лаборатории стратегического планирования и евразийской интеграции РАНХиГС в Санкт-Петербурге Павел Савельев.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории особенно характерен для районов Ленобласти, граничащих с Петербургом. Этот процесс не может не сказываться на развитии АПК региона, обращает внимание научный сотрудник.

Расширение ассортимента

В правительстве Ленобласти говорят, что регион работает над выпуском новых видов продукции. Так, областные предприятия начали выращивать креветку, осетровые породы рыб, производить черную икру, приступили к промышленному выращиванию фруктов и ягод, производству сидра и соков, промышленному производству сыров.

По мнению исполнительного директора Ленинградской областной торгово-промышленной палаты (ЛОТПП) Игоря Муравьева, несмотря на растущий спрос на органические продукты, в регионе все еще слабо развито органическое сельское хозяйство. «Тогда как экологически чистые продукты могут стать довольно конкурентными на рынке и приносить дополнительную прибыль фермерам»,— полагает господин Муравьев.

Исполнительный директор ЛОТПП высказывает смелую идею, что климат Ленинградской области дает возможность выращивать в регионе экзотические фрукты и овощи, что открывает двери к новым сегментам рынка.

Местная экзотика

«Развитие органического сельского хозяйства и выращивание экзотических культур могут приносить высокие доходы, ведь мы знаем, что цены на такие продукты часто выше,— развивает мысль господин Муравьев.— Кроме того, органическое сельское хозяйство способствует сохранению почвы и водных ресурсов, а также снижению использования химических удобрений и пестицидов. Это важно для экологии и здоровья населения».

Следствием процветания органического растениеводства может стать распространение в Ленобласти агротуризма, думает представитель ЛОТПП. Эта сфера, в свою очередь, может привлечь дополнительные средства и гостей в регион, что поможет развитию инфраструктуры села и, соответственно, созданию новых рабочих мест и укреплению экономики. «Агротуризм может стать дополнительным источником дохода для фермеров и села в целом, ведь все большее количество туристов хотят познакомиться с сельской жизнью, насладиться природой и культурой малых поселений»,— дает оценку господин Муравьев.

Перспективы брожения

Привлекательным новым направлением для региона становится выращивание сидровых «технических» сортов яблок и груш. «У этого направления есть перспектива, поскольку разнообразие климатических условий и почвенных ресурсов в Ленинградской области существенно влияет на плоды: наш регион славится особенными вкусоароматическими свойствами фруктов»,— говорит основатель сидродельни Bullevie Дмитрий Тихомиров. Северо-Запад считается зоной экстремального земледелия, яблоки и груши, выращенные в Ленобласти, испытывают большой стресс из-за сложных погодных условий, благодаря чему сосредотачивают в себе высокий уровень фенолов и кислот. «Сок из этих фруктов отличается насыщенностью и концентрированным вкусом, эти характеристики делают сок подходящим для дальнейшей переработки и создания интересного сидра»,— объясняет господин Тихомиров.

Сидродельня Bullevie уже выращивает в производственных целях сорта фруктов, подходящих для производства сидра и пуаре и отличающихся от других сортов выраженным терруаром (совокупностью почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности, определяющей сортовые характеристики сельскохозяйственной продукции.— BG), в собственных фруктовых садах площадью 12 га под Лугой. Выращивание плодов и их дальнейшая переработка вносят в продукт дополнительную стоимость. «В случае выращивания, например картофеля, цикл короткий: выращенный продукт передается на продажу по минимальной стоимости,— поясняет основатель сидродельни.— Когда плоды выращиваются на переработку, получив сок и далее готовый продукт, производитель создает его дополнительную стоимость и получает большую прибыль».

Кроме того, создание именно фруктовых садов позволяет усиливать направление сельского туризма за счет организации экскурсионных программ и дегустаций, соглашается с другим экспертом господин Тихомиров.

Лечебные цели

Другим перспективным направлением развития может стать выращивание лекарственных трав, считает господин Савельев. Лидерами по промышленному производству ромашки аптечной (одного из самых востребованных и популярных лекарственных растений) являются Египет, Польша, Аргентина, Венгрия, Болгария, Германия, Словакия, Чехия, Латвия. «По данным ВОЗ, объем легального рынка лекарственных трав оценивается примерно в $136 млрд и может в ближайшие годы увеличиться в два раза, так как все больше людей в мире использует в качестве первой медико-санитарной помощи лекарственные травы (или препараты на основе трав) и средства традиционной медицины»,— оценивает перспективы эксперт.

Хорошие перспективы выращивания в промышленных масштабах лекарственных растений в Ленинградской области связаны прежде всего с географическим положением региона и близостью к городу федерального значения. Преимуществом является возможность сокращения издержек на переработку продукции и наличие большого рынка сбыта (от фармацевтических компаний до разветвленной аптечной сети), хорошая транспортная инфраструктура.

Есть и трудности, к которым господин Савельев относит отсутствие государственных программ поддержки производства лекарственных растений, четкого нормативного регулирования данной деятельности и крупных перерабатывающих производств. «Тем не менее санкции западных стран, в том числе в области фармакологии и сельского хозяйства, могут послужить импульсом, чтобы занять эту нишу,— убежден эксперт.— У Ленинградской области есть ресурсы и возможности, и чтобы инициировать решение вышеперечисленных проблем отрасли лекарственных трав, и чтобы стать лидером по их производству в промышленных масштабах».

Александра Тен