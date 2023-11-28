Производства в поисках человеческих ресурсов

Еще каких-то два года назад главными проблемами для российской промышленности были конкуренция и нехватка инвестиций. С конкуренцией по многим отраслям вопрос решился практически в одночасье. С деньгами вопрос стоит более сложно, но с учетом роста доли госзаказа говорить о том, что денег промышленности не хватает, наверное, будет не совсем корректно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сегодня перед российскими производственниками во весь рост встала новая проблема: катастрофическая нехватка кадров. Причем не хватает именно персонала в рабочих специальностях. Ранее отчасти этот вопрос решался за счет мигрантов, сегодня и они заметно поредели: все чаще выходцы из Средней Азии, работавшие на российских предприятиях, перебираются в Турцию, так как там выше заработки. Не говоря уже про остальные факторы, делающие присутствие иностранных рабочих в России не таким привлекательным, как раньше.

Вероятно, отчасти проблему нехватки рабочих рук может решить автоматизация производства. Темпы цифровизации предприятий в денежном выражении остаются внушительными. Однако эксперты указывают, что в основном усилия компаний сосредоточены на замене импортного программного обеспечения на отечественное. То есть, по сути, предприятиям приходится бежать, оставаясь на месте. И, вероятно, какое-то время такое положение будет сохраняться.

Впрочем, даже автоматизация производств проблему нехватки кадров не решит, ведь роботизированные линии тоже нужно обслуживать, причем квалификация такого персонала должна быть выше, чем, скажем, работников, нанимаемых на конвейер.

Очевидным ответом на вопрос, где брать персонал, может стать попытка развивать производства не только в промышленных центрах страны — Москве, Петербурге и городах-миллионниках,— а в небольших, депрессивных регионах, некогда остановившихся в развитии моногородах. А для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру. Но чтобы двигаться в этом направлении, нужна государственная стратегия, частному бизнесу — пусть даже и крупному — такую задачу решить не по силам.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Российский промышленник»