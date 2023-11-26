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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 26 ноября

Над Россией сбиты не меньше 20 беспилотников. Один из них потерял управление и врезался в многоквартирный дом в Туле, один человек пострадал. В Московской области БПЛА фиксировались как минимум в четырех районах. Они, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, летели в сторону столицы. Также БПЛА были уничтожены в Брянской и Калужской областях.

В аэропортах Москвы задерживаются или отменяются рейсы на фоне атак БПЛА.

«Хамас» освободил 13 израильтян и четырех граждан Таиланда. Израиль в ответ отпустил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Их число не приводилось.

Ракета «Союз-2.1б» запустила космический аппарат Минобороны РФ. Он успешно выведен на орбиту.

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