Главные новости к утру 26 ноября

Над Россией сбиты не меньше 20 беспилотников. Один из них потерял управление и врезался в многоквартирный дом в Туле, один человек пострадал. В Московской области БПЛА фиксировались как минимум в четырех районах. Они, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, летели в сторону столицы. Также БПЛА были уничтожены в Брянской и Калужской областях.

В аэропортах Москвы задерживаются или отменяются рейсы на фоне атак БПЛА.

«Хамас» освободил 13 израильтян и четырех граждан Таиланда. Израиль в ответ отпустил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Их число не приводилось.

Ракета «Союз-2.1б» запустила космический аппарат Минобороны РФ. Он успешно выведен на орбиту.