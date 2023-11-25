Обманувший актера Деревянко бизнесмен ранее был осужден в Армавире

Известный российский актер Павел Деревянко передал «крипто-бизнесмену», ранее осужденному в Армавире Григорию Мулузяну, 200 млн руб. Об этом сам актер рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Павел Деревянко познакомился с Григорием Мулузяном в 2021 году. Актер инвестировал сбережения в якобы успешный бизнес господина Мулузяна. В четырех банках Павел Деревянко получил 56 млн руб. и передал Григорию Мулузяну. По данным обязательствам Павел Деревянко до сих пор выплачивает кредиты.

«Кроме того, Мулузян путем обмана подсунул Деревянко на подписание ряд документов, которые, как выяснилось позже, были договорами займа в общем размере на 150,5 руб. Займодавцем в договорах займа фигурирует друг Мулузяна — Сергей Николенко. При этом, исходя из содержания договоров займа и расписок к ним, заемные средства в столь значительном размере якобы были переданы Николенко наличными, без какого-либо обеспечения и одновременно Мулузяну и Деревянко»,— говорится в сообщении.

В настоящее время Сергей Николенко инициировал ряд судебных процессов о взыскании с Павла Деревянко денежных средств по договорам займа. При этом к взысканию заявлены не сами суммы займов, а проценты (84% годовых) и неустойка за просрочку возврата займов.

О существовании данных договоров займа актер узнал тогда, когда Сергей Николенко стал требовать с него исполнения заемных обязательств.

Также господин Мулузян склонял Павла Деревянко продать свою единственную квартиру для решения очередных финансовых проблем своей «криптоимперии».

По факту противоправных действий актер подал заявление в правоохранительные органы, в сентябре было возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что Григорий Мулузян ранее уже был замечен в действиях, направленных на введение иных лиц в заблуждение относительно финансовых сделок. В 2018 году решением Армавирского городского суда Краснодарского края договор по купле-продаже автомобиля Mercedes-Benz E-Класс 300 господином Мулузяном был признан недействительным.

Как указано в решении суда, местный житель обратился в суд с иском к Григорию Мулузяну, а также Игитханяну Р. Г., в котором просил признать недействительным договор купли-продажи иномарки.

В 2016 году заявитель продал господину Мулузяну Mercedes за 3 млн руб. Согласно устной договоренности, господин Мулузян должен был оплатить ему сумму задатка в размере 90 тыс. руб., а оставшуюся сумму в размере 2,9 млн руб. выплатить в течение трех недель.

Однако вместо договора о задатке истец подписал договор о купли-продаже автомобиля за 200 тыс. руб., что в 17 раз ниже рыночной стоимости.

Суд признал сделку недействительной в соответствии с положениями ч.1, п. 3 ч.2 ст. 178 ГК РФ (сделка, совершенная под влиянием заблуждения).

Тат Гаспарян

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