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Коммерсантъ FM
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Депутат Хамзаев предложил законодательно назвать всех граждан РФ русским народом

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил принять федеральный закон о русском народе. По словам депутата, народ РФ он называл бы не многонациональным, а русским, передает «РИА Новости».

Султан Хамзаев

Султан Хамзаев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Султан Хамзаев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации»,— сказал агентству Султан Хамзаев.

Депутат заявил, что раньше был советский народ, а после началась «игра слов». По его мнению, общество в РФ созрело для введения в обиход понятия «русский народ». Он подчеркнул, что русский народ сегодня — это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. По словам Султана Хамзаева, иногда понятие «русский» неправильно используют и чиновники, искусственно сужая его.

«Россияне — это по Ельцину... » — добавил депутат. По его словам, о принадлежности к народу судили по языку, поэтому «глобально он сам русский». «В Дагестане я — аварец. В Москве я — дагестанец. За границей я — русский»,— пояснил свою мысль депутат. При этом он отметил, что инициатива не принижает значения национальных языков, потому что они «вписаны в свои республиканские конституции», но все «мы люди русского мира».

Эрдни Кагалтынов

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