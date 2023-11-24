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Коммерсантъ FM
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Активы фонда Winter Capital в $1 млрд перешли под контроль Rockstone Ventures

Фонд Winter Capital, который был совладельцем онлайн-кинотеатра «Иви», портала «Банки.ру» и онлайн-школы английского языка Skyeng, в ближайшее время прекратит существование. Его активы на $1 млрд, включая инвестиции в Osome, Uolo, Udemy и еще более 10 технологических компаний, приобрела международная инвестиционная компания Rockstone Ventures.

В пресс-службе Winter Capital рассказали «РИА Новости», что о новых планах партнеров фонда будет объявлено позднее. Сумма, за которую Rockstone Ventures приобрела активы инвестиционной компании, и другие условия сделки не раскрываются.

Опрошенные «РИА Новости» эксперты предположили, что партнеры Winter Capital запустят новый фонд с новой стратегией в России. Компания Rockstone Ventures, которая будет управлять активами фонда, позиционирует себя как частная инвестиционная компания, осуществляющая венчурные инвестиции на развивающихся ранках. Данные о владельцах компании, а также о ее проектах на сайте Rockstone Ventures не указаны.

Winter Capital был создан в 2015 году как часть инвестиционного подразделения компании «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. Он вкладывал средства в обучающую платформу GetCourse, онлайн-кинотеатр «Иви», онлайн-школу Skyeng, несколько технологических стартапов, а также в компании стран Азии, Ближнего Востока, Индии, Северной Африки. В марте 2022 года компания господина Потанина, по информации Forbes, прекратила участие в деятельности фонда, причины этого решения не раскрывались.

Александр Кислов

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