«ВТБ полностью перестроил бизнес»

Банк ВТБ представил отчет по МСФО за 10 месяцев 2023 года. Чиста прибыль за этот период составила 402,8 млрд руб., при этом на октябрь пришлось 26,8 млрд руб. Подобный результат соответствует возврату на капитал в размере 25,3% за 10 месяцев и 14,7% в октябре. Как отметил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, таким образом банк возместил две трети убытка за 2022 год. Как можно оценить представленные кредитной организацией результаты? И каким будет следующий год для банка? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов обсудил со своим коллегой Олегом Богдановым.

— Возможно, для кого-то такие хорошие результаты стали сюрпризом, потому что была информация о том, что ВТБ — чуть ли не самый убыточный бизнес в России. Но цифры, которые представлены и за один месяц, и за десять месяцев с накопленным итогом, позволяют сделать иные выводы и даже, как говорят, с оптимизмом посмотреть в будущее.

— Естественно. 402 млрд руб. чистой прибыли — здесь вообще все вопросы снимаются по каким-то проблемным делам, связанным с прошлыми санкционными темами. А если они сделают 430 млрд руб. по итогам 2023 года, то это будет рекордный уровень прибыли у ВТБ.

— Это же чуть ли не повторение цифр 2021 года?

— Даже больше. Это будет рекордный уровень чистой прибыли после того, что было в 2022 году. Наверное, другие бы не выжили после таких ударов, потому что ВТБ за периметром работал в основном, ориентация была на внешние площадки.

— Мягко говоря, у многих бы руки опустились.

— ВТБ в результате санкционного давления очень сильно потрепало, из-за этого они быстро переориентировались. Но многие не выживают после такого. Я не сомневаюсь, что менеджмент сделал все, приложил максимум усилий для того, чтобы банк выплыл. И он это сделал. Причем то же самое можно сказать о стране в целом. Никакие санкционные темы уже никто не обсуждает, обсуждают только перспективы того, как работать внутри страны. Это очень интересный показатель. И это заслуга менеджмента, который не опустил руки, который смотрит вперед. Без сомнения, финансовый рынок должен оценить эти цифры, которые мы сегодня получили. В принципе, акции уже растут.

— Дмитрий Пьянов, первый зампред правления ВТБ, оценивая результаты, сказал, что, по сути, за 10 месяцев банк де-факто отбил две трети убытка 2022 года, находится на хорошем пути. Менее чем за два года они перекроют убытки, которые понесли в рамках негативных событий 2022 года. При этом он отметил, что они с осторожностью смотрят в будущее.

— То есть на следующий год?

— Да, на 2024-й.

— Это понятно. Центробанк, чтобы сбить инфляцию, будет, видимо, держать ставку на высоком уровне достаточно долго, на уровне текущих 15%. И это будет сказываться и на бизнесе, и на объемах кредитования, которые наверняка снизятся. Руководство справедливо и здраво смотрит на 2024 год и говорит о том, что, наверное, результаты будут не такими хорошими, как в этом 2023-м. Но, как мы знаем, прогнозировать сейчас достаточно сложно, потому что вводные меняются очень быстро. Главный вывод, который можно сделать из представленного отчета за 10 месяцев, — ВТБ полностью перестроил бизнес. Он дает хорошую прибыль с точки зрения финансового рынка, с точки зрения того, за чем мы следим — за акциями, за размещениями облигаций, флоатерами. И это рынок должен оценить.

— Мне еще показался интересным такой момент: говоря о перспективах, Пьянов сказал, что уходит розничный рынок, наступает эра корпоративного кредитования.

— Есть определенная цикличность.

— На твой взгляд, какие-то риски, с этим связанные, будут вторичными или на них стоит обратить внимание?

— Я думаю, что в сегменте корпоративного кредитования риск будет прежде всего связан с определенными льготами. У нас есть целевые кредиты, определенная государственная поддержка. Для банка, если ему ЦБ компенсирует такие кредиты, это неплохо. Но главное, чтобы уровень инфляции дальше не рос. Чтобы Центробанк мог снизить ставку уже в следующем году, инфляция должна вернуться хотя бы на уровень 5-6% год к году. И тогда регулятор начнет снижать ставку, и однозначно будет оживляться кредитование.

Но мы видим, что есть факторы, влияющие на инфляцию, которые зависят не только от наших внутренних дел, но и от внешней конъюнктуры, — это и цены на сырье, на нефть, это и политика ФРС. То есть тут достаточно большой спектр проблем, которые влияют не только на нашу, но и на глобальную инфляцию. Банк ВТБ, как и любая банковская система, зависит от этих циклов, от этой динамики.

— Менеджмент, кстати, обращает внимание на такие проинфляционные факторы, всевозможные инструменты, называет ненулевой вероятность изменения даже прогноза ЦБ по инфляции.

— Здесь надо смотреть, как при ставке в 15% будут развиваться инфляционные ожидания, потому что Банк России ориентируется на них. Инфляция у нас 7,4%, ставка — 15%, в 2 раза выше. Как только инфляционные ожидания начнут снижаться, регулятор может двинуть ставку вниз, но сначала, конечно, обозначит это как-то вербально. Кроме того, господин Пьянов, сделал акцент на бюджетной политике Центробанка — она будет определять и доходность, и прибыльность банковской системы в целом и банка ВТБ в частности.

— Самое главное, что все эти обозначенные цифры и прогнозы о том, что результаты 2023 года будут также озвучены, и позволяют смотреть в будущее с оптимизмом. Мможет быть, рынку стоит переоценить даже свой взгляд на динамику акций ВТБ.

— Обязательно.