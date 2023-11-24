В Ульяновской области растет заболеваемость гриппом и COVID-19

За прошлую неделю с 13 ноября по 19 ноября среди населения Ульяновской области зарегистрировано 7615 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Как отмечает управление РПН, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 13,41%.

Информацию по заболеваемости коронавирусом COVID-19 управление РПН не приводит. Однако, по данным сайта gogov.ru, основанным на официальной статистике, количество заражений COVID-19 в регионе за неделю с 13 по 19 ноября составило 450 случаев. Неделей ранее этот показатель составлял 278 случаев. Для сравнения, за неделю с 3 по 10 сентября было зафиксировано только 36 случаев заражений коронавирусом. В ноябре было зафиксировано только две смерти от COVID-19.

Андрей Васильев, Ульяновск