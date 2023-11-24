Около тысячи жителей Самары остались без интернета из-за похищенного кабеля

Передано в суд уголовное дело о хищении более одного км кабеля в Промышленном районе Самары. Организатору преступления, ранее неоднократно судимому местному жителю, предъявлено обвинение в 13 фактах кражи (ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Общая сумма причиненного потерпевшим – телекоммуникационным компаниям ущерба, превысила 345 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

На этапе предварительного следствия установлено, что местный житель 1974 года рождения, работающий водителем-экспедитором, с сентября по декабрь минувшего года тайно похитил помещенный в специальные колодцы кабель для передачи интернета и кабельного телевидения. Первые два преступления были совершены с разницей в 12 дней на ул. Средне-Садовой.

В частности, полиция выяснила, что с помощью пилы-ножовки мужчина демонтировал более 150 м кабеля и скрылся. Из-за этого без интернета остались около тысячи жителей. В трех преступлениях из 13 фигурант дела задействовал своих знакомых – местных жителей 1982 и 1985 годов рождения. Силовики установили, что старший из них не имеет судимости и является директором организации, младший работает мастером сварочного производства и ранее трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков. Чтобы не привлекать внимание прохожих и создавать видимость монтажных работ, фигуранты дела использовали спецодежду. Похищенный кабель перевозился на автомобиле супруги одного из обвиняемых.

После этого обвиняемые разрубали провода топором, обжигали их на костре и сдавали в пункт приема лома. Знакомые предполагаемого организатора краж обвиняются в трех преступлениях по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Уголовное дело рассмотрит Промышленный районный суд Самары. В отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Георгий Портнов