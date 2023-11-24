Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев не хочет делать бесплатными катки для всех детей

Депутаты городской думы предложили администрации Нижнего Новгорода сделать бесплатным вход на катки в муниципальных парках для детей в возрасте до 16 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман на заседании думы 23 ноября сообщил, что предполагаемые доходы города от этих услуг сравнительно невысоки, около 10 млн руб. При этом на организацию и содержание катков в Нижнем Новгороде бюджет направил в шесть раз больше средств — почти 63 млн руб.

Депутаты считают, что поскольку расходы на создание и содержание катков несопоставимо выше доходов, то и вход на них для детей до 16 лет можно сделать бесплатным. По мнению Марка Фельдмана, выпадающие потери бюджета будут сравнительно невысоки. «Поскольку сезон катания на коньках уже наступил, давайте быстрее рассмотрим эту инициативу, наша комиссия ее поддерживает единогласно», – добавил он.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ответил, что администрация изучит предложение депутатов и примет решение. Сам глава города убежден, что люди бережнее относятся к имуществу парков, если пользуются им за деньги. Мэр считает, что лучше сделать бесплатным вход на городские катки для отдельных категорий, например, детям из многодетных и малоимущих семей, детям участников СВО и так далее, а не применять «ковровый подход».

Иван Сергеев