Вольная трактовка

Говорила ли Голда Меир: «Нельзя договариваться о мире с тем, кто пришел тебя убивать»?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Lindsay / AP Фото: John Lindsay / AP

Это высказывание бывшего премьер-министра Израиля стали часто приводить в связи с нападением на Израиль группировки «Хамас» и последующими боевыми действиями в секторе Газа.

Голда Меир занимала пост премьер-министра Израиля пять лет, и ее правительству довелось пройти через две крупные трагедии в истории страны. В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене палестинские террористы захватили, а затем убили членов израильской сборной. А год спустя случилась война Судного дня, когда коалиция арабских государств внезапно атаковала Израиль. Премьер-министр прославилась жесткой позицией по отношению к террористам, в частности, Меир распорядилась начать операцию, в ходе которой было уничтожено большинство организаторов мюнхенского теракта.

И хотя после себя Голда Меир оставила книгу мемуаров, фразы о мире и переговорах с убийцами там нет. Зато очень похожее ее высказывание, хоть и по-иному сформулированное, обнаруживается в архивах американского Белого дома. Уже после ухода из политики, в конце 1975 года, Голда Меир встречалась с президентом США Джеральдом Фордом и госсекретарем Генри Киссинджером.

Обсуждали урегулирование на Ближнем Востоке, и премьер-министр в отставке выразила обеспокоенность диалогом мирового сообщества с Организацией освобождения Палестины. Тогда Меир и произнесла фразу: «Мы можем вести переговоры с нашими соседями. Как только они сами того захотят, мы можем договориться мгновенно. Но мы не можем вести переговоры с террористами, которые просто хотят нас уничтожить».

Вероятно, ныне популярная фраза о договоренностях с убийцами стала результатом вольного перевода или пересказа реальных слов премьер-министра Израиля. Ведь в целом цитата, ставшая вирусной, соответствует принципам, которые исповедовала Голда Меир.

Вердикт — большей частью правда.