Путин разрешил сделки с акциями бывшей компании Гуцериева «Русский уголь»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее ООО «Единая угольная компания РУ» совершить сделку по приобретению 1,03 млрд обыкновенных акций компании «Русский уголь», принадлежащих Claverley Holding Limited, а ООО «Омега» — сделку по приобретению 103 137 обыкновенных акций «Русского угля», принадлежащих Kilton Overseas Limited.

Согласно распоряжению, «Единой угольной компании РУ» и «Омеге» разрешена передача в залог банку ВТБ акций, приобретенных на основании данного документа. Этим же распоряжением Владимир Путин разрешил передачу «Русским углем» в залог банку ВТБ 100% обыкновенных акций «Амурского угля» и «Краснойрсккрайуголь». Кроме того, разрешена передача в залог ВТБ 100% долей в уставном капитале ООО «Разрез Кирбинский» и 100% долей в уставном капитале ООО «Омега».

В мае 2023 года сообщалось о выходе брата и сына Михаила Гуцериева из капитала «Русского угля». В отчетности компании говорилось, что до 11 августа 2022 года бенефициарным владельцем компании был Саит-Салам Гуцериев (брат Михаила Гуцериева), а с 12 августа бенефициаром стал бизнесмен Искендер Халилов. При этом, согласно приложенному к отчетности списку аффилированных лиц «Русского угля» на 31 декабря 2022 года, кипрская Claverley Holding Limited сохраняет более 99% уставного капитала компании, кипрская Kilton Overseas Limited — долю в 0,01%.

Производственные активы АО «Русский уголь» находятся в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области. В 2021 году компания добыла 14,7 млн т угля, данные за 2022 год не раскрывала.

Александр Кислов