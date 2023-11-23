Как стало известно «Ъ-Волга», в четверг отправлен в отставку министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Александр Черепан. Официальных сообщений ни от администрации губернатора, ни от правительства региона не было. В управлении госслужбы и кадров администрации губернатора от комментариев отказались. Сам господин Черепан в четверг был для комментариев недоступен.

Источник «Ъ-Волга» в администрации губернатора подтвердил эту информацию, однако сказал, что причин отставки министра не знает. «Таково управленческое решение», — добавил собеседник.

Напомним, в минувшую пятницу генеральный прокурор РФ Игорь Краснов был с рабочим визитом в Ульяновске, где провел личный прием граждан и представителей бизнес-сообщества. Как сообщала генпрокуратура, жители региона обращались к генпрокурору с просьбой помочь решить проблемы, которые не решались на местном и региональном уровне, среди них — проблемы восстановления прав обманутых дольщиков, переселения из аварийного жилья, проблемы водоснабжения и затягивания сроков строительства соцобъектов, проблемы с реализацией программы обращения с отходами. Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что «очевидно, работу органов власти по решению жилищных проблем населения эффективной признать нельзя». Он также поручил прокурору области разобраться в ситуациях «дать принципиальную оценку деятельности чиновников и уполномоченных организаций».

Сергей Титов, Ульяновск