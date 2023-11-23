Дело осужденного за махинации на 1 млрд рублей Олега Митволя вернули в суд первой инстанции

Решением Красноярского краевого суда дело Олега Митволя, которого осудили на 4 года 6 месяцев за махинации при строительстве метро, было возвращено в суд первой инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В обосновании решения указывается, что осужденный и его адвокаты подали ходатайство, в котором требовали восстановление права на ознакомление с материалами уголовного дела Олега Митволя, так как выделенного времени для ознакомления с делом оказалось недостаточно.

«Сегодня суд по ходатайству Олега Митволя отменил постановление об ограничении срока ознакомления с уголовным делом. Дело возвращено в суд первой инстанции для обеспечения надлежащего ознакомления осужденного с материалами», — сказали в прокуратуре края.

В настоящее время уголовное дело по существу в апелляционной инстанции рассматривать не начинали.

Ранее Олег Митволь направил обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором попросил организовать проверку местной прокуратуры. По мнению фигуранта, надзорные органы «отступили от принципов равенства» перед судом. Вывод основывался на сопоставлении хода дела господина Митволя и дела гендиректора «КрасТИСИЗа» Владимира Жаркова, которого приговорили к меньшему сроку лишения свободы.

Бывший глава Роспотребнадзора края отмечал, что Владимир Жарков большую часть времени пока шло следствие находился под подпиской о невыезде, тогда как ему пришлось находится в СИЗО 13 месяцев.

Хищение при строительстве красноярской подземки были выявлены сотрудниками регионального ФСБ в июне 2022 года. Топ-менеджеров АО «КрасТИСИЗ» Олега Митволя и Владимира Жаркова задержали.В последующем им смягчили меру пресечения. Суд над фигурантами дела прошел по отдельности. Согласно данным источников «Ъ-Сибирь», в сентябре 2019 года транспортное управление региона заключило с АО «КрасноярскТИСИЗ» контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства метрополитена стоимостью около 954 млн руб. Обвиняемые передали заказчику фиктивные данные о результатах выполненных работ, при этом начальнику транспортного управления был в курсе всех недостач на объекте. Несмотря на это он подписал акты выполненных работ в полном объеме, после чего деньги двумя траншами были перечислены компании.

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Александр Киселев