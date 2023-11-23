Роскачество нашло опасные бактерии в популярных марках пельменей

Роскачество обнаружило кишечную палочку, сальмонеллы и листерии в пельменях российского производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования организации.

В пельменях марки «ВкусВилл» Роскачество нашло листерии — бактерии, которые вызывают опасную для людей из групп риска пищевую болезнь листериоз. В продукции «Горячей штучки», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» обнаружены сальмонеллы — некоторые виды бактерий вызывают брюшной тиф, менингит и другие заболевания.

В «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» также зафиксировали кишечную палочку. В пельменях бренда «Зеленая линия» обнаружены оба нарушения.

В Роскачестве объяснили, что бактерии могли попасть в продукцию из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм на производстве и температурного режима при транспортировке. Изготовители пельменей, как уточнили в организации, проинформированы о нарушениях.

В пельменях брендов «Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «Гранд меню», «Мясновъ», «Цезарь», «Мираторг», «Чернышихинские пельмени», «Сергиев канон» и Caesar проблем с микробиологией не выявили. В Роскачестве добавили, что больше всего мясной начинки содержится в продукции «Вкусвилл», «Мясновъ» и «Рестория», меньше всего — в пельменях «Тураково» и «Ашан».

Петр Бузлаев