В честь 300-летия СПбГУ в центре Петербурга зажгут факелы Ростральных колонн

На Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге в честь 300-летнего юбилея СПбГУ зажгутся факелы Ростральных колонн. Это произойдет 8 февраля 2024 года — в день основания петербургского университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Помимо этого, как сообщили в пресс-службе Смольного, по случаю юбилея главного вуза города Дворцовый мост украсят флаги университета, а общественный транспорт — его символика. Здания СПбГУ появятся на новых туристических картах, а вблизи них разместят тематические и исторические материалы.

Также во время будущего празднования Дня города в мае 2024 года университет примет участие в качестве отдельной площадки. Праздник выпускников «Алые паруса» посвятят, в том числе, юбилеям СПбГУ и Российской Академии наук.

Санкт-Петербургский государственный университет является одним из старейших университетов России. Вопрос о том, какую дату считать временем его основания, до сих пор неоднозначен. Согласно мнению, поддерживаемому первоначально ленинградскими историками, современный СПбГУ — преемник Академического университета, который был учрежден одновременно с Академией наук указом Петра I от 28 января (8 февраля) 1724 года. В 1758-1765 годах ректором Академического университета в Петербурге был Михаил Ломоносов. В настоящее время данная версия официально принята руководством СПбГУ и государством.

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