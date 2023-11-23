Отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года

Группа B. Заключительный 8-й тур. Гибралтар—Нидерланды 0:6 (Стенгс, 10, 50, 62; Виффер, 23; Копмейнерс, 38; Гакпо, 81). Греция—Франция 2:2 (Бакасетас, 56; Иоаннидис, 61 — Муани, 42; Фофана, 74).

Итоговая таблица группы B

И В Н П М О

1. Франция 8 7 1 0 29:3 22

2. Нидерланды 8 6 0 2 17:7 18

3. Греция 8 4 1 3 14:8 13

4. Ирландия 8 2 0 6 9:10 6

5. Гибралтар 8 0 0 8 0:41 0

Группа D. Заключительный 8-й тур. Хорватия—Армения 1:0 (Будимир, 43). Уэльс—Турция 1:1 (Уильямс, 7 — Языджи, 70 (пен.)).

Итоговая таблица группы D

И В Н П М О

1. Турция 8 5 2 1 14:7 17

2. Хорватия 8 5 1 2 13:4 16

3. Уэльс 8 3 3 2 10:10 12

4. Армения 8 2 2 4 9:11 8

5. Латвия 8 1 0 7 5:19 3

Группа I. Заключительный 10-й тур. Косово—Белоруссия 0:1 (Антилевский, 43). Андорра—Израиль 0:2 (Сервос, 29 (автогол); Кинда, 81). Румыния—Швейцария 1:0 (Алибек, 50).

Итоговая таблица группы I

И В Н П М О

1. Румыния 10 6 4 0 16:5 22

2. Швейцария 10 4 5 1 22:11 17

3. Израиль 10 4 3 3 11:11 15

4. Белоруссия 10 3 3 4 9:14 12

5. Косово 10 2 5 3 10:10 11

6. Андорра 10 0 2 8 3:20 2

Команды, занявшие в группах первые два места, вышли в финальную часть Евро-2024.

По итогам отборочного турнира в финальную часть Евро-2024 вышли 20 команд — сборные Испании, Шотландии, Англии, Италии, Албании, Чехии, Бельгии, Австрии, Венгрии, Сербии, Румынии, Швейцарии, Португалии, Словакии, Франции, Нидерландов, Турции, Хорватии, Дании, Словении. Сборная Германии получила право сыграть на чемпионате Европы как хозяйка турнира.

Три оставшиеся путевки на Евро-2024 будут разыграны в марте будущего года в заключительной стадии отбора — play-off. Она представляет собой три мини-турнира по схеме из двух полуфиналов и финала, в каждом из которых участвуют четыре команды. Состав play-off сформирован исходя из рейтинга не прошедших основной отбор команд в предыдущем розыгрыше Лиги наций. В него вошли сборные Польши, Украины, Уэльса, Финляндии, Исландии, Эстонии, Израиля, Греции, Боснии и Герцеговины, Грузии, Казахстана и Люксембурга.

Жеребьевка play-off пройдет сегодня. Однако уже полностью известен состав одного из турниров в так называемом пути C для представителей низшего дивизиона: сборная Грузии примет команду Люксембурга, а греки дома сыграют с Казахстаном.

В турнире «пути A» известен состав одного полуфинала. В нем поляки примут эстонцев. В другом в четверг определится соперник валлийцев.

Победители мини-турниров выйдут в финальную часть Евро-2024.

Наименьшая определенность — с турниром «пути B». В нем точно выступят разведенные по разным полуфиналам сборные Боснии и Герцеговины и Израиля.