Мэрию учат синхронизации

Министр градостроительного развития Нижегородской области Марина Ракова обвинила администрацию Нижнего Новгорода в формализме. Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры, принятая в 2020 году, не работает. Депутаты законодательного собрания региона требуют от городских чиновников сообщить, где, когда и какие школы и детские сады будут построены в привязке к планам развития старых микрорайонов города. Городские чиновники говорят, что места определены, но закончилось федеральное финансирование строек, а своих денег у города на это нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижний Новгород не может согласовать с областью планы по строительству школ и детсадов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижний Новгород не может согласовать с областью планы по строительству школ и детсадов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание градостроительного комитета. Депутаты, областные и муниципальные чиновники вернулись к вопросу синхронизации планов по градостроительному развитию старых микрорайонов Нижнего Новгорода, которые предусматривают строительство объектов социальной сферы, в первую очередь школ.

Министр градразвития Нижегородской области Марина Ракова сообщила, что на федеральном уровне больную для регионов проблему постепенно начали решать: подготовлен законопроект, обязывающий застройщиков создавать инфраструктуру одновременно с жильем. Инициатива сейчас внесена в Госдуму. В то же время министр отметила, что в Нижнем Новгороде толком не работает программа комплексного развития (ПКР) социальной инфраструктуры, принятая гордумой в феврале 2020 года.

«В этой программе в разбивке на пять лет должны быть перечислены конкретные мероприятия и источники их финансирования. Это очень живой документ, и он должен постоянно корректироваться, но с 2020 года изменения в него не вносились. ПКР Нижнего Новгорода содержит шесть этапов реализации до 2030 года, предусматривая строительство 41 объекта, в том числе 22 школ и 19 детсадов. Корректировка и анализ исполнения программы упущены — она стала статичным документом»,— отметила Марина Ракова.

Министр рассказала, что минград и минобразования региона подготовили предложения по 12 приоритетным проектам школ в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) и теперь ждут ответа от мэрии.

Она отметила, что проекты КРТ, где обязательства по созданию детсадов и школ могут возлагаться на инвестора-застройщика, управляются властью и могут корректироваться по срокам.

В мэрии продолжают настаивать на том, что городу нужны колоссальные ресурсы, чтобы построить все запланированные по генплану школы, но денег нет, так как федеральные проекты «Жилье» и «Современная школа» завершились. «Бюджет даже на десятую часть не сможет выделить средства. Поэтому надо привлекать внебюджетные деньги, уговаривать инвесторов-застройщиков и выделять приоритеты»,— пояснил заместитель директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Артем Каразанов.

По его словам, для определения первоочередных проектов необходим совместный анализ подготовленной департаментом информации о местах размещения школ со специалистами в сфере образования и министерством градостроительства.

Заместитель председателя парламента Ольга Щетинина призвала сделать этот анализ именно администрацию Нижнего Новгорода. Она безуспешно пыталась понять, кто же в Нижегородской области отвечает за плановое строительство школ. Никто из присутствовавших на заседании чиновников не взял на себя ответственность.

Некоторые строящиеся в партнерстве с регионом концессионные школы раскритиковали депутаты. Владимир Солдатенков возмутился, что новый корпус «Школы 800», построенный в жилом комплексе «Юг», не разгрузил соседние школы и стоит полупустым.

«Решили строить по концессии школу на Космической улице и не спросили автозаводцев: а где актуально — там или все-таки в большом строящемся ЖК “Торпедо”? Мы оттуда детей автобусами за четыре километра в “Школу 800” возить будем? Мне что говорить избирателям?» — возмутился депутат. Предcедатель градостроительного комитета Василий Суханов добавил, что регион строит концессионную школу на Украинской улице, «но жилья вокруг нет».

В итоге комитет снова рекомендовал администрации Нижнего Новгорода совместно с минобразования и минградразвития области определить приоритеты в создании новых школ. Василий Суханов заметил, что за последние полтора года он «стер язык», доказывая необходимость этого, но никто ничего не делал, а перспективные проекты школ в Нижнем Новгороде рисовали на городских оврагах и землях, занятых гаражными кооперативами. Актуальные предложения от властей в заксобрании ждут к мартовской сессии 2024 года.

По оценке минобра, в школах Нижнего Новгорода 27 тыс. учеников из 142 тыс. учатся во вторую смену. Очередь в детсады составляет

231 человек.

Роман Кряжев