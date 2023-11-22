Подрубили карьеру

Завершено расследование дела заместителя начальника подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Красноярскому краю 33-летнего Александра Егорова, обвиняемого в коррупции. Инкриминируемые майору преступления относятся к периоду, когда он возглавлял полицию Богучанского района, который является лидером региона по лесозаготовке. Страж порядка, говорится в деле, получил две взятки на сумму 1,8 млн руб. от «черных» лесорубов за покровительство. Показания на полицейского дал его бывший подчиненный, заключивший сделку со следствием. Сам майор настаивает на непричастности к инкриминируемым ему преступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В Красноярском крае суд рассмотрит уголовное дело в отношении замначальника подразделения собственной безопасности регионального главка МВД России майора полиции Александра Егорова, которому вменяется в вину взяточничество.

Александра Егорова, ранее возглавлявшего ОМВД по Богучанскому району, задержали в феврале 2023 года. Вместе с ним был задержан его бывший подчиненный Владислав Савельев из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) этого ОМВД. По материалам краевого управления ФСБ России в отношении них возбудили дело о взятках. Ряд СМИ тогда сообщили, что Александр Егоров приходится родственником начальнику ГУ МВД Красноярского края генералу Александру Речицкому, но в главке эту информацию опровергли.

Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, с июля 2021-го по декабрь 2022 года полицейский якобы получил две взятки (1,5 млн руб. и 300 тыс. руб.) от «черных» лесорубов. Вознаграждение предназначалось за непривлечение их к уголовной ответственности за нелегальную рубку леса и приобретение незаконно заготовленной древесины на территории Богучанского района.

Кроме того, установило следствие, в 2022 году начальник райотдела полиции через подчиненных якобы потребовал от двух директоров коммерческих фирм по 200 тыс. руб. Одному, говорится в деле, он пообещал заменить административный штраф за нарушение миграционного законодательства на предупреждение, а также не привлекать компанию к ответственности за совершение в будущем каких-либо правонарушений.

Директору другой фирмы, которую поймали на транспортировке древесины без сопроводительных документов, он предложил оформить протокол об административном правонарушении не на юридическое лицо, а на руководителя как на должностное лицо. Это позволило бы снизить размер штрафа, а также вернуть со штрафстоянки задержанные грузовики с пиломатериалами. Однако предприниматели отказались ему платить.

Майору Егорову предъявили обвинение по двум эпизодам получения взяток (ст. 290 УК РФ) и двум эпизодам приготовления к получению взятки (ст. 30, ст. 290 УК РФ). Дело в отношении его бывшего подчиненного Владислава Савельева, который заключил соглашение о сотрудничестве, выделили в отдельное производство. Выполняя условия сделки, он признал вину и дал показания на экс-начальника.

Как рассказали в красноярской прокуратуре, суд наложил обеспечительный арест на наиболее ликвидные активы обвиняемого общей стоимостью свыше 2 млн руб. По сведениям „Ъ-Сибирь“, в опись попали два места в паркинге в краевом центре и швейцарские часы Longines с черным кожаным ремешком стоимостью около 270 тыс. руб.

Александр Егоров, которому грозит до 15 лет заключения, заявляет, что он чист перед законом, а претензии следствия в свой адрес считает необоснованными.

В среду прокурор Красноярского края Роман Тютюник утвердил обвинительное заключение по делу полицейского и направил его на рассмотрение Богучанского районного суда.

Константин Воронов