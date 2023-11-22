Признания маньяка оценили на десятку

Ленинский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор в отношении Михаила Попкова, также известного как «ангарский маньяк», на счету которого более 80 убийств женщин. Приговор стал четвертым по счету судебным решением, касающимся обвиняемого. Ранее, в 2015 и в 2018 годах, он получил пожизненные сроки за совершенные преступления, в 2021 году был осужден на девять лет лишения свободы. Новые эпизоды, ставшие предметом очередного уголовного дела, были выявлены и расследованы после того, как маньяк написал явки с повинной в отношении трех ранее не раскрытых убийств. Источник в правоохранительных органах полагает, что подобное раскаяние может объясняться желанием Михаила Попкова «разнообразить свой тюремный быт». Следователи также не исключают дальнейших признаний в новых убийствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следственные органы не исключают в будущем новых признаний со стороны Михаила Попкова, известного также как «ангарский маньяк»

Фото: Новости судов Иркутской области Следственные органы не исключают в будущем новых признаний со стороны Михаила Попкова, известного также как «ангарский маньяк»

Фото: Новости судов Иркутской области

Осужденному на два пожизненных срока в колонии особого режима в Мордовии жителю Иркутской области Михаилу Попкову, известному также как «ангарский маньяк», вынесен новый приговор.

В октябре 2022 года мужчина, на тот момент отбывающий наказание за убийство 83 женщин и полицейского, написал явку с повинной еще в трех убийствах, после чего был этапирован в Иркутск. Их расследование и передача дела в суд завершилась в конце июля.

22 ноября Ленинский районный суд Иркутска вынес обвинительный вердикт в его отношении, признав виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). С учетом мнения гособвинителя, суд приговорил подсудимого к десяти годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В качестве дополнительного наказания подсудимый Попков был лишен специального звания младшего лейтенанта милиции.

«Суд установил, в период с 1997 по 2003 год житель Ангарска Иркутской области Попков совершил убийство трех женщин. Все они были найдены им в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, в том числе на остановках общественного транспорта. Мужчина действовал по заранее продуманной схеме, предлагал подвезти жертв на своем автомобиле или провести с ним время. После этого он увозил женщин в безлюдные места, где расправлялся с ними различными способами»,— сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве также уточняют, что Попков отказался от дачи показаний в зале суда. Поэтому на заседании были оглашены протоколы допросов, составленные во время следственных действий, свои показания он подтвердил. Приговор Михаил Попков выслушал с опущенной головой.

СКР Приангарья приводит некоторые подробности совершенных маньяком убийств. В 1997 году в поселке Жилкино на территории Иркутска он расправился с 27-летней женщиной. Годом позднее на берегу реки Ангары в районе ул. Полярной он убил 25-летнюю девушку, а в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска расправился с 31-летней потерпевшей. В двух случаях маньяк задушил своих жертв (одну из них облил бензином и поджег), в последнем случае нанес множественные ножевые ранения.

В рамках расследования следователями СК допрошены 40 свидетелей, проведены две проверки показаний на месте свидетелей, две генетические судебно-медицинские экспертизы, три комиссионные судебно-медицинские экспертизы, судебная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, четыре осмотра места происшествия.

Источник „Ъ“, близкий к следственным органам, указывает на причину, по которой ангарский маньяк решился на признательные показания. «Это развлечение, смена обстановки, улучшение тюремного быта. Условия в колонии особого режима жесткие. Маленькая площадь содержания, многочисленные запреты и ограничения, круглосуточное видеонаблюдение. Передвигаться там заключенные могут только в позе ласточки с наручниками за спиной, не могут даже общаться друг с другом. На этом фоне Попков уже почти год находится в условиях СИЗО».

В региональной прокуратуре уточняют — в СИЗО-1 Иркутска осужденный пробудет «до вступления приговора в силу». Этот период будет включать в себя в том числе возможное обжалование вердикта Ленинского районного суда в областной инстанции. После вступления приговора в силу

Попков должен быть этапирован в ИК-6 в поселке Торбеево в Мордовии.

Как сообщили „Ъ“ в региональном СКР, следственные органы не исключают в будущем новых признаний со стороны Попкова.

Первое пожизненное заключение Михаил Попков, работавший ранее милиционером в городе Ангарске, получил в январе 2015 года. Судом была установлена его причастность к убийству 22 женщин. Обезображенные тела жертв с признаками сексуального насилия обнаруживали в пригородных лесах Ангарска в 1994–2000 годах случайные люди. Жертвы были убиты топорами, молотками, отвертками, лопатами. Точно установить личность убийцы удалось после того, как в 2012 году в Иркутскую область был направлен новейший передвижной экспертный центр.

После первого пожизненного приговора Михаил Попков написал несколько явок с повинной, на основе которых в 2018 году суд признал его виновным в убийстве еще 56 человек и приговорил ко второму пожизненному сроку. Новые уголовные дела, связанные с дополнительными эпизодами убийств, возбуждаются с 2021 года.

Влад Никифоров, Иркутск