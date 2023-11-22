В Ульяновской области произошло лобовое столкновение пассажирского поезда с локомотивом

В Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск в 14:55 мск произошло лобовое столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Адлера в Пермь, с другим железнодорожным составом. К врачам с ушибами обратились 25 пассажиров, в том числе один несовершеннолетний, им оказывается необходимая помощь, сообщила пресс-служба РЖД.

«Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате схода подвижного состава нет. ...Причины происшествия устанавливаются»,— добавили в компании.

Пассажирами поезда Адлер—Пермь числятся 396 человек, среди них 94 ребенка, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник и Telegram-канал Baza.