Плакат раздора

Правда ли, что в аэропорту Зальцбурга есть специальная стойка для пассажиров, перепутавших Австрию и Австралию?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Barbara Gindl / APA / AFP Фото: Barbara Gindl / APA / AFP

О стойке или табло с кнопкой SOS, призванной помочь тем, кто прилетел в Зальцбург по ошибке, рассчитывая оказаться на другом конце света, пишут информационные, развлекательные и познавательные порталы. Многие посты сопровождаются фотографией плаката с крупной надписью на английском: «Извините, это Австрия, а не Австралия. Нужна помощь? Пожалуйста, нажмите кнопку». В сети можно встретить несколько фото этого баннера с разных ракурсов, поэтому сомнений, что он существует или по крайней мере существовал, нет.

Однако если изучить постер внимательнее, становится понятно, что это рекламный плакат. Мелким шрифтом на нем написано: «Commend обеспечивает безопасность и связь. От Зальцбурга до остального мира. Даже в самых невероятных ситуациях». И указан адрес сайта. Компания Commend разрабатывает системы безопасности и связи для охраны, мониторинга, контроля доступа и в том числе для экстренного вызова помощи.

Представитель Commend подтвердил журналистам, что плакат появился в Зальцбурге еще в 2009-м и провисел до 2022-го, когда рекламные баннеры заменили на цифровые экраны. В самом же аэропорту назвали плакат «гениальной рекламной идеей» и отметили, что никогда не сталкивались с путешественниками, по ошибке оказавшимися в Австрии вместо Австралии.

Вердикт — это неправда.