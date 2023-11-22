«Ремдизель» завершил сделку по покупке «Мотовилихинских заводов»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», производитель бронемашин из Набережных Челнов — АО «Ремдизель» — завершил сделку по покупке активов ПАО «Мотовилихинские заводы». По данным «СПАРК-Интерфакс», с 21 ноября «Ремдизель» стал единственным владельцем ООО «Мотовилиха — Гражданское машиностроение», в котором сосредоточено гражданское производство машхолдинга. По данным «Ъ-Прикамье», ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ), которое работает на военную тематику холдинга, также перешло в собственность «Ремдизеля». Доли и акции МГМ и СБК переданы «Ремдизелю» — ПАО «Мотовилихинские заводы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Ремдизель» (Набережные Челны, Татарстан) является преемником предприятия, которое было создано как ремонтный завод дизельных двигателей автомобилей «КамАЗ». 100% долей общества принадлежали столичному ООО «ССК». В сентябре предприятие выкупило на торгах имущественный комплекс «Мотовилихинских заводов» за 1,2 млрд руб.

ПАО «Мотовилихинские заводы», один из крупнейших заводов по производству артиллерийских систем в стране, было признано банкротом в марте 2018 года. Машиностроительный холдинг занимается производством и ремонтом реактивных систем залпового огня, ствольных самоходных и буксируемых артиллерийских установок. Основным кредитором ПАО являлось ООО «РТ-Капитал» («дочка» ГК «Ростех»).