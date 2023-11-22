Золотое IPO перевыполнило план

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла 7 млрд руб. Цена IPO составила 55 коп. за акцию. Всего на Московской бирже было размещено около 6% акций при первоначальном плане 5%. Рыночная капитализация ЮГК составила 117 млрд руб. В компании отмечают, что привлеченные в ходе IPO средства будут использованы для снижения долговой нагрузки и в общекорпоративных целях. Эксперты считают IPO ЮГК на Мосбирже успешным и прогнозируют рост стоимости акций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основной акционер ЮГК — депутат челябинского заксобрания Константин Струков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Основной акционер ЮГК — депутат челябинского заксобрания Константин Струков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Золотодобывающая компания из Челябинской области ПАО «Южуралзолото группа компаний» привлекла 7 млрд руб. в ходе публичного первичного предложения акций на Московской бирже. Цена IPO составила 55 коп. за акцию, что соответствует нижней границе объявленного ранее ценового диапазона. Рыночная капитализация ЮГК с учетом выпуска новых акций составит 117 млрд руб., сообщает пресс-служба «Южуралзолота».

«Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Совокупный спрос многократно превысил предложение по всему объявленному ценовому диапазону. В ходе IPO компания привлекла более 70 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала»,— говорится в комментарии компании.

По данным ЮГК, около 50% от всего объема размещения пришлось на крупнейших институциональных инвесторов.

В результате IPO, полностью состоявшего из дополнительного выпуска ценных бумаг, доля акций компании в свободном обращении (free float) составит около 6% от увеличенного уставного капитала. Изначально компания планировала разместить до 5% по цене от 55 до 60 коп. за акцию. Высокий спрос позволил увеличить объем. Всего, с учетом стабилизационного пакета, «Южуралзолото» разместило 12,7 млрд акций. Акционерный капитал компании по итогам IPO состоит из 212,8 млрд акций. Торги акциями ЮГК на Мосбирже стартуют вечером 22 ноября.

В ЮГК отмечают, что все привлеченные в ходе первичного предложения средства поступят в компанию и будут использованы для снижения долговой нагрузки и в общекорпоративных целях.

«Мы рады, что большинство крупнейших российских институциональных инвесторов, а также большое количество частных инвесторов, поверили в нашу стратегию роста бизнеса и стали акционерами компании. При определении цены размещения и в подходах к удовлетворению заявок мы стремились сформировать максимально широкую и качественную базу инвесторов, которая станет залогом успешной публичной истории компании, обеспечит хорошую ликвидность нашим акциям и траекторию для последующего роста их котировок»,— прокомментировал итоги IPO президент и основной акционер ЮГК Константин Струков.

«Южуралзолото группа компаний» добывает золото на территории Пластовского, Верхнеуральского и Еткульского районов Челябинской области, а также в Хакасии. По объемам добычи занимает шестое место в РФ. Основным акционером компании является депутат законодательного собрания региона Константин Струков. В 2022 году чистый убыток ЮГК превысил 16,3 млрд руб., выручка составила почти 30 млрд руб. За девять месяцев 2023 года чистый убыток компании достиг 10,7 млрд руб., что почти на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка — 24,9 млрд руб. Ранее ЮГК четыре раза пыталась выйти на IPO — в 2008, 2009, 2011 и 2012 годах. Но каждый раз процесс приостанавливался из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов оценивает первичное размещение ЮГК на «отлично». «В принципе, размещение акций на IPO объемом 7 млрд руб. в начале 2023 года казалось фантастикой. А теперь это реальность. На Московской бирже сложно найти золотодобытчика без проблем. Поэтому у инвесторов одна стратегия — диверсификация. И тут ЮГК пришлась как никогда кстати»,— отмечает господин Тузов. По его словам, при реализации планов эмитента по удвоению добычи золота цена акций на бирже вырастет.

«Сроки тут до 2026 года. Интерес инвесторов, скорее, продиктован защитными свойствами золотодобытчиков при обвале рынка, чем производственными планами компании»,— считает эксперт.

Аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Калачев согласен: размещение акций ЮГК на IPO прошло очень успешно. «Акции золотодобытчика вызвали интерес на фоне роста стоимости золота, сильных планов по росту добычи, хорошей дивидендной политики и привлекательной цены размещения. Хотя заявки на IPO намного превысили количество размещаемых акций, тем не менее цена размещения определена по нижней границе заявленного диапазона. Похоже, что владелец компании не стал гнаться за максимальной ценой, которую можно было бы получить на этом IPO, а оценил компанию с дисконтом к другим компаниям сектора, чтобы после размещения бумаги могли показать хорошую динамику на бирже. Полагаю, что у них есть потенциал для роста цены на 20–25%»,— считает господин Калачев.

Персональный брокер компании «БКС Мир инвестиций Аяз Вильданов объясняет повышенный интерес инвесторов к IPO ЮГК «двузначным потенциалом» роста производства золотодобытчика на горизонте пяти лет. «Ресурсов компании достаточно, чтобы обеспечить добычу золота минимум на 30 лет. По нашим оценкам, денежные затраты на унцию добытого золота ЮГК останутся ниже цен на золото в целом»,— говорит эксперт. По его оценке, в 2024–2026 годах уровень цен на золото может быть в пределах $2–2,1 тыс. за унцию.

Юлия Гарипова