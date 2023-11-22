В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой. При попытке зайти на сайт появляется уведомление, что страница в настоящее время недоступна.

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«Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе «ВКонтакте».

Согласно данным системы мониторинга Brand Analytics, сообщения о проблемах в работе социальной сети начали поступать в 15:15 мск. Пользователи «ВКонтакте» жалуются как на сбои в работе сайта, так и мобильного приложения. Больше всего уведомлений о проблемах поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Также поступили жалобы из Минска.