Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Яндекс» объединит бизнес по развитию марок продуктов в единое направление

Российская компания «Яндекс» (MOEX: SBER) объединит бизнес по продвижению торговых марок продуктов в единое направление. За развитие новых и уже существующих брендов, в том числе «Маркета» и «Лавки», будет отвечать одна команда.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«"Яндекс" объединит бизнес по продвижению собственных торговых марок продуктов питания в "Лавке" и "Маркете" в единое направление. Теперь их развитием будет заниматься объединенная команда сервисов»,— сообщила пресс-служба компании.

В релизе говорится, что под брендом «Мой маркет» будут выпускать товары на каждый день по доступным ценам. Бренд «Кстати на маркете» продолжит выпускать продукты, снеки и товары повседневного спроса. Бренд «Из лавки» будет состоять из базовых продуктов, готовой еды и продукции крафтовых производителей.

Летом нынешнего года «Яндекс» начал процесс корпоративной реструктуризации, в рамках которого компания передаст российский бизнес в управление менеджмента. Четыре «дочки» компании отойдут головной компании Yandex N.V. в Нидерландах. «Яндекс» вынесет план по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...