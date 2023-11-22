«Яндекс» объединит бизнес по развитию марок продуктов в единое направление

Российская компания «Яндекс» (MOEX: SBER) объединит бизнес по продвижению торговых марок продуктов в единое направление. За развитие новых и уже существующих брендов, в том числе «Маркета» и «Лавки», будет отвечать одна команда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«"Яндекс" объединит бизнес по продвижению собственных торговых марок продуктов питания в "Лавке" и "Маркете" в единое направление. Теперь их развитием будет заниматься объединенная команда сервисов»,— сообщила пресс-служба компании.

В релизе говорится, что под брендом «Мой маркет» будут выпускать товары на каждый день по доступным ценам. Бренд «Кстати на маркете» продолжит выпускать продукты, снеки и товары повседневного спроса. Бренд «Из лавки» будет состоять из базовых продуктов, готовой еды и продукции крафтовых производителей.

Летом нынешнего года «Яндекс» начал процесс корпоративной реструктуризации, в рамках которого компания передаст российский бизнес в управление менеджмента. Четыре «дочки» компании отойдут головной компании Yandex N.V. в Нидерландах. «Яндекс» вынесет план по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года.

Анастасия Ларина